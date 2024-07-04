Захарова: приостановка участия РФ в ассамблее ОБСЕ – следствие дискриминации

3 июля Совет Федерации (СФ) принял заявление о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ. В документе говорится, что площадка ПА ОБСЕ используется для реализации антироссийского курса. При этом Россия готова возобновить работу в организации, если ее руководство и ряд стран-участниц пересмотрят русофобские подходы к решению проблем безопасности в Европе.