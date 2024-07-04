Захарова: приостановка участия РФ в ассамблее ОБСЕ – следствие дискриминации
Приостановка участия российской делегации в работе парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) стала следствием откровенно дискриминационной политики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, последним показательным случаем стал отказ румынских властей выдать визы всей делегации РФ для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.
«Очевидно, что ПА ОБСЕ все в большей степени уходит от своего основного предназначения – платформы для межпарламентского диалога, а с приостановкой участия российской делегации в ее работе вообще рискует стать политическим рудиментом», – добавила представитель МИДа.
3 июля Совет Федерации (СФ) принял заявление о приостановке участия делегации России в ПА ОБСЕ. В документе говорится, что площадка ПА ОБСЕ используется для реализации антироссийского курса. При этом Россия готова возобновить работу в организации, если ее руководство и ряд стран-участниц пересмотрят русофобские подходы к решению проблем безопасности в Европе.
Инициативу о приостановке деятельности России в ПА ОБСЕ 19 июня выдвинул комитет нижней палаты по международным делам. Председатель СФ Валентина Матвиенко тогда предложение поддержала. В тот же день спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету подготовить соответствующее постановление о приостановке участия.