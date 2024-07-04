Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса. Об этом глава республики заявил во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Мы всячески поддерживаем все ваши инициативы. Особенно главную инициативу – по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии», – сказал он (цитата по «БелТА»). Лукашенко поддержал и другие инициативы Китая: глобальную безопасность и развитие, глобальную цивилизацию и глобальное управление искусственным интеллектом.
Китай неоднократно подчеркивал, что выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов по урегулированию украинского конфликта, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.
10 июня бразильский министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что Бразилия выступает за переговоры по Украине с участием всех сторон конфликта. По его словам, страна готова отстаивать, продвигать или участвовать во всех инициативах, которые будут по-настоящему эффективными. 14 июня президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил странам G7 провести мирную конференцию по Украине, которую признают и Москва, и Киев.