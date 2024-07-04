Лукашенко поддержал инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине

Китай неоднократно подчеркивал, что выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов по урегулированию украинского конфликта, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.