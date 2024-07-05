Госдума попросит ООН и США исключить Кубу из списка спонсоров терроризма
В Госдуму внесен проект заявления об исключении Кубы из списка стран – спонсоров терроризма госдепа США . Его направят в ООН и конгресс США, говорится в документе.
В тексте проекта говорится, что депутаты «считают недопустимым, лишенным здравого смысла и не отвечающим современным реалиям» сохранение Кубы в списке государств – спонсоров терроризма госдепа США. Авторы отметили, что республика содействует решению многолетнего вооруженного конфликта в Колумбии. По их мнению, решение включить Кубу в этот перечень изначально «шло вразрез с интересами колумбийского переговорного процесса».
Такой шаг они сочли давлением на страну и «вопиющим примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства». Как отметили депутаты, санкции США негативно влияют на процесс «полноформатного встраивания Гаваны в мировую финансово-экономическую архитектуру, ограничивают права граждан Кубы на достойную жизнь». Исключение же Кубы из списка будет способствовать формированию многополярного мира.
Проект предлагается рассмотреть 9 июля. С докладом выступит председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. 2 июля комитет рекомендовал принять этот проект постановления.
США восстановили дипотношения с Кубой еще в президентство Барака Обамы в 2015 г. В том же году госдеп исключил Кубу из списка стран – спонсоров терроризма (впервые Кубу включили в список в 1982 г. – «Ведомости»). После прихода к власти Дональда Трампа в 2017 г. большинство ограничений восстановили. В январе 2021 г. госдеп вновь включил Кубу в список стран – спонсоров терроризма.