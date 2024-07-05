Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Госдума попросит ООН и США исключить Кубу из списка спонсоров терроризма

Ведомости

В Госдуму внесен проект заявления об исключении Кубы из списка стран – спонсоров терроризма госдепа США . Его направят в ООН и конгресс США, говорится в документе. 

В тексте проекта говорится, что депутаты «считают недопустимым, лишенным здравого смысла и не отвечающим современным реалиям» сохранение Кубы в списке государств – спонсоров терроризма госдепа США. Авторы отметили, что республика содействует решению многолетнего вооруженного конфликта в Колумбии. По их мнению, решение включить Кубу в этот перечень изначально «шло вразрез с интересами колумбийского переговорного процесса».  

Такой шаг они сочли давлением на страну и «вопиющим примером вмешательства во внутренние дела суверенного государства». Как отметили депутаты, санкции США негативно влияют на процесс «полноформатного встраивания Гаваны в мировую финансово-экономическую архитектуру, ограничивают права граждан Кубы на достойную жизнь». Исключение же Кубы из списка будет способствовать формированию многополярного мира.

Проект предлагается рассмотреть 9 июля. С докладом выступит председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. 2 июля комитет рекомендовал принять этот проект постановления.

США восстановили дипотношения с Кубой еще в президентство Барака Обамы в 2015 г. В том же году госдеп исключил Кубу из списка стран – спонсоров терроризма (впервые Кубу включили в список в 1982 г. – «Ведомости»). После прихода к власти Дональда Трампа в 2017 г. большинство ограничений восстановили. В январе 2021 г. госдеп вновь включил Кубу в список стран – спонсоров терроризма. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных