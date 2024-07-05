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Reuters: Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок

Ведомости

Будапешт отменил встречу министров иностранных дел Венгрии и ФРГ Петера Сийярто и Анналены Бербок, которая должна была состояться 8 июля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя немецкого МИД.

«Венгрия отменила встречу с министром иностранных дел Германии и ее венгерским коллегой, которая должна была состояться в понедельник в Будапеште», – говорится в материале.

В МИД ФРГ заявили, что «изумлены» отменой и указали на необходимость «серьезной и честной» дискуссии после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.

Представители ЕС в ходе визита Орбана в Москву 5 июля заявляли, что встреча венгерского премьера с российским президентом проходит не от лица Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.

Уточнения со стороны Брюсселя связаны с началом в июле председательства Венгрии в Совете Евросоюза. За три дня до визита в Москву Орбан посетил Киев. По его словам, визит на Украину был связан с решением задач, стоящих перед ЕС. Россию он посетил с мирной миссией по ситуации на Украине.

Путин говорил, что Орбан в ходе диалога «излагал позицию с западной точки зрения». Российский лидер отметил, что Москва признательна Орбану и воспринимает это как попытку возобновить диалог с Европой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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