Reuters: Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок

Уточнения со стороны Брюсселя связаны с началом в июле председательства Венгрии в Совете Евросоюза. За три дня до визита в Москву Орбан посетил Киев. По его словам, визит на Украину был связан с решением задач, стоящих перед ЕС. Россию он посетил с мирной миссией по ситуации на Украине.