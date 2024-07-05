Reuters: Венгрия отменила встречу Сийярто и Бербок
Будапешт отменил встречу министров иностранных дел Венгрии и ФРГ Петера Сийярто и Анналены Бербок, которая должна была состояться 8 июля. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя немецкого МИД.
«Венгрия отменила встречу с министром иностранных дел Германии и ее венгерским коллегой, которая должна была состояться в понедельник в Будапеште», – говорится в материале.
В МИД ФРГ заявили, что «изумлены» отменой и указали на необходимость «серьезной и честной» дискуссии после встречи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным.
Представители ЕС в ходе визита Орбана в Москву 5 июля заявляли, что встреча венгерского премьера с российским президентом проходит не от лица Евросоюза. Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что у сменяющегося председателя ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС.
Уточнения со стороны Брюсселя связаны с началом в июле председательства Венгрии в Совете Евросоюза. За три дня до визита в Москву Орбан посетил Киев. По его словам, визит на Украину был связан с решением задач, стоящих перед ЕС. Россию он посетил с мирной миссией по ситуации на Украине.
Путин говорил, что Орбан в ходе диалога «излагал позицию с западной точки зрения». Российский лидер отметил, что Москва признательна Орбану и воспринимает это как попытку возобновить диалог с Европой