Орбан спрогнозировал «самоубийство» НАТО при вовлечении в украинский конфликт

Сейчас НАТО, как отметил политик, является самым мощным военным альянсом в мире - как по расходам на оборону, так и с точки зрения его военного потенциала. При этом Венгрия «не полностью согласна» с большей частью стран-членов альянса по вопросам будущего НАТО, указал Орбан. По его словам, внутри альянса стало больше обсуждений о «необходимости» и «неизбежности» военной конфронтации с «другими мировыми геополитическими центрами силы». Такой подход действует как «самоисполняющееся пророчество», считает венгерский премьер.