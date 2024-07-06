Орбан спрогнозировал «самоубийство» НАТО при вовлечении в украинский конфликт
НАТО является самым мощным военным альянсом в мире, но его ждет «самоубийство» в случае вовлечения в конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в статье для издания Newsweek.
Сейчас НАТО, как отметил политик, является самым мощным военным альянсом в мире - как по расходам на оборону, так и с точки зрения его военного потенциала. При этом Венгрия «не полностью согласна» с большей частью стран-членов альянса по вопросам будущего НАТО, указал Орбан. По его словам, внутри альянса стало больше обсуждений о «необходимости» и «неизбежности» военной конфронтации с «другими мировыми геополитическими центрами силы». Такой подход действует как «самоисполняющееся пророчество», считает венгерский премьер.
«Целью создания НАТО было обеспечение мира в интересах стабильного экономического, политического и культурного развития. НАТО выполняет свою задачу, когда выигрывает мир, а не война. Если он выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, он совершит самоубийство», – заявил Орбан.
«С момента создания НАТО альянс существовал как оборонительный альянс, и задача состоит в том, чтобы «сохранить его таким, каким он был создан: мирным проектом», подчеркнул Орбан.
5 июля стало известно о прибытии Орбана в Москву – через три дня после визита в Киев. По его словам, этот визит – продолжение мирной миссии. 2 июля Орбан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским попросил подумать о прекращении огня, поскольку это позволит приблизить начало переговоров с Россией.