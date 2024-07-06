Жапаров предложил создавать новые транспортные артерии в Центральной Азии

Жапаров отметил, что сейчас транспортное взаимодействие внутри ОТГ набирает обороты, в том числе путем проведения совместных работ по формированию единых цифровых платформ в таможенных процедурах. Глава Киргизии приветствовал подписанные соглашения о международных смешанных перевозках между странами – членами организации и программу взаимодействия в сфере транспорта. По его словам, укреплению транспортной взаимосвязанности стран может способствовать реализация проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргизия – Узбекистан».