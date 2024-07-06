Жапаров предложил создавать новые транспортные артерии в Центральной Азии
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе саммита Организации тюркских государств (ОТГ) указал на необходимость создавать новые транспортные артерии в центрально-азиатском регионе. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.
«Кыргызская сторона считает важным дальнейшую модернизацию и строительство новых транспортных артерий, пересекающих Центральную Азию», – сказано в сообщении.
Жапаров отметил, что сейчас транспортное взаимодействие внутри ОТГ набирает обороты, в том числе путем проведения совместных работ по формированию единых цифровых платформ в таможенных процедурах. Глава Киргизии приветствовал подписанные соглашения о международных смешанных перевозках между странами – членами организации и программу взаимодействия в сфере транспорта. По его словам, укреплению транспортной взаимосвязанности стран может способствовать реализация проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргизия – Узбекистан».
Жапаров пригласил участников мероприятия на очередной саммит ОТГ, который пройдет в Бишкеке в октябре 2024 г.