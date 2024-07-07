FT: среди демократов растет разногласие между кланами Байдена, Обамы и Клинтон
Между действующим президентом США Джо Байденом, бывшим американским главой Бараком Обамой и экс-госсекретарем Хиллари Клинтон сложились натянутые отношения, что может иметь негативный эффект для Демократической партии. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на сторонников демократов.
«Думаю, многие люди не понимают, что у Обамы, Клинтонов и Байдена не самые лучшие отношения», – отметил собеседник газеты.
По данным источников издания, Байден и Обама «изображали» партнерство в Белом доме. При этом президент США питал неприязнь к тому, что считал крылом партии, состоящим из представителей Лиги плюща. У Байдена до сих пор есть обида на Обаму за то, что он поддержал Клинтон в качестве своего преемника в 2015 г. Обама также навлек на себя гнев семьи Клинтон, когда стал ее соперником в борьбе за выдвижение от демократов на президентский пост в 2008 г.
Эти старые раны и соперничество за место в истории теперь формируют слой недоверия на и без того раздробленной партии, отмечает газета.
3 июля The Washington Post сообщила, что Обама в частном разговоре со своими приближенными заявил, что трудный путь Байдена к переизбранию усложнился после его неуверенного выступления на дебатах. Собеседники отметили, что эта оценка президентской гонки звучала куда жестче, чем предыдущие публичные заявления экс-президента.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Главными соперниками являются действующий и бывший главы государств – Байден и Трамп. 28 июня состоялись дебаты кандидатов, которые вызвали «панику» среди демократов. Эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и запинок во время ответов. Президент США позже и сам признал свой провал на дебатах, но призвал оценивать не «90 минут на сцене», а сделанное им за последние 3,5 года.