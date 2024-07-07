FT: среди демократов растет разногласие между кланами Байдена, Обамы и Клинтон

По данным источников издания, Байден и Обама «изображали» партнерство в Белом доме. При этом президент США питал неприязнь к тому, что считал крылом партии, состоящим из представителей Лиги плюща. У Байдена до сих пор есть обида на Обаму за то, что он поддержал Клинтон в качестве своего преемника в 2015 г. Обама также навлек на себя гнев семьи Клинтон, когда стал ее соперником в борьбе за выдвижение от демократов на президентский пост в 2008 г.