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Мишустин поздравил работников и ветеранов флота с профессиональным праздником

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте правительства.

«В этот праздничный день хочу поблагодарить всех за нелегкий труд, преданность своему делу», – отметил Мишустин.

По его словам, флот имеет для России стратегическое значение. От его работы зависит рост экономики, укрепление межрегиональных и торговых связей, логистическое обеспечение труднодоступных территорий и благополучие миллионов россиян.

Развитие морского и речного судоходства является одним из государственных приоритетов. Президент России Владимир Путин поставил перед отраслью задачи, которые направлены на освоение Северного морского пути, арктических и дальневосточных морей, обустройство водных магистралей в рамках международных транспортных коридоров, расширение маршрутной сети пассажирских и грузовых перевозок, строительство и обновление флота, модернизацию портов и причалов, переход на новые технологические и цифровые платформы.

«Уверен, что для их решения вы приложите все свои знания и опыт, обязательно добьетесь успехов», – подчеркнул премьер-министр.

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что водный транспорт является неотъемлемой составляющей транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии и укреплении межрегиональных и международных связей страны. Он отметил, что в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Глава государства пожелал им успеха.

С профессиональным праздником работников и ветеранов морского и речного флота России также поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заметил, что работники отрасли вносят вклад в достижение национальных целей, расширяя международные торговые связи, создавая новые туристические маршруты и безопасные условия для судоходства.

День работников морского и речного флота был учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 г. После распада Советского Союза праздник по-прежнему сохранился в России и на Украине.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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