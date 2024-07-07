Мишустин поздравил работников и ветеранов флота с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин указал на то, что водный транспорт является неотъемлемой составляющей транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии и укреплении межрегиональных и международных связей страны. Он отметил, что в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Глава государства пожелал им успеха.