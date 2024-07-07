Мишустин поздравил работников и ветеранов флота с профессиональным праздником
Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте правительства.
«В этот праздничный день хочу поблагодарить всех за нелегкий труд, преданность своему делу», – отметил Мишустин.
По его словам, флот имеет для России стратегическое значение. От его работы зависит рост экономики, укрепление межрегиональных и торговых связей, логистическое обеспечение труднодоступных территорий и благополучие миллионов россиян.
Развитие морского и речного судоходства является одним из государственных приоритетов. Президент России Владимир Путин поставил перед отраслью задачи, которые направлены на освоение Северного морского пути, арктических и дальневосточных морей, обустройство водных магистралей в рамках международных транспортных коридоров, расширение маршрутной сети пассажирских и грузовых перевозок, строительство и обновление флота, модернизацию портов и причалов, переход на новые технологические и цифровые платформы.
«Уверен, что для их решения вы приложите все свои знания и опыт, обязательно добьетесь успехов», – подчеркнул премьер-министр.
Президент РФ Владимир Путин указал на то, что водный транспорт является неотъемлемой составляющей транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии и укреплении межрегиональных и международных связей страны. Он отметил, что в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Глава государства пожелал им успеха.
С профессиональным праздником работников и ветеранов морского и речного флота России также поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заметил, что работники отрасли вносят вклад в достижение национальных целей, расширяя международные торговые связи, создавая новые туристические маршруты и безопасные условия для судоходства.
День работников морского и речного флота был учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 1 октября 1980 г. После распада Советского Союза праздник по-прежнему сохранился в России и на Украине.