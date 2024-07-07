Москалькова попросила Украину проверить сообщения об убийстве пленного
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Киев проверить сообщения об убийстве украинскими военными российского военнопленного. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», – написала она.
Предполагаемое убийство пленного Москалькова назвала «грубейшим нарушением норм международного права». Она подчеркнула, что виновные в произошедшем должны понести строгое наказание.
Газета The New York Times 6 июля привела рассказ немецкого медика подразделения иностранных наемников Каспара Гроссе, который сообщил о случае убийства двумя солдатами раненного российского солдата, просившего о медицинской помощи.
В Следственном комитете России после этого пообещали детально установить обстоятельства преступления. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что российские правоохранители проведут расследование по данным NYT.