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Москалькова попросила Украину проверить сообщения об убийстве пленного

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Киев проверить сообщения об убийстве украинскими военными российского военнопленного. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», – написала она.

Предполагаемое убийство пленного Москалькова назвала «грубейшим нарушением норм международного права». Она подчеркнула, что виновные в произошедшем должны понести строгое наказание. 

Газета The New York Times 6 июля привела рассказ немецкого медика подразделения иностранных наемников Каспара Гроссе, который сообщил о случае убийства двумя солдатами раненного российского солдата, просившего о медицинской помощи.

В Следственном комитете России после этого пообещали детально установить обстоятельства преступления. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что российские правоохранители проведут расследование по данным NYT.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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