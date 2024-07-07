СМИ: премьер-министр Венгрии Орбан вылетел в Китай
Самолет с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном утром 8 июля приземлится в Китае, сообщил портал 444.hu. Венгерское правительство о поездке премьера пока не сообщало.
Правительственный самолет Dassault Falcon 7X вылетел из Будапешта в Пекин, говорится в публикации. Поездка Орбана в КНР состоится после его визита в Россию и на Украину, напоминает издание.
5 июля венгерский премьер встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а до этого посетил Киев. Орбан позднее рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что на встрече с Путиным задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.
МИД Германии сообщал, что 8 июля должна была состояться встреча министров иностранных дел Венгрии и ФРГ Петера Сийярто и Анналены Бербок, но Будапешт отменил ее.