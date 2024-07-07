СМИ: премьер-министр Венгрии Орбан вылетел в Китай

5 июля венгерский премьер встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, а до этого посетил Киев. Орбан позднее рассказал в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, что на встрече с Путиным задал ему вопросы о переговорах и предложил подумать о возможности установить режим прекращения огня на Украине.