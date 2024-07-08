Мишустин поручил воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище

Саратовское артиллерийское училище было основано 3 июля 1918 г. Сначала оно осуществляло военно-конструкторскую подготовку, затем – пехотно-пулеметную и танковую. В 1959 г. на базе танкового училища создали Саратовское Краснознаменное ордена Красной Звезды артиллерийское артиллерийско-техническое училище имени А. И. Лизюкова. Оно в 1983 г. было преобразовано в Саратовское высшее командно-инженерное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище ракетных войск. В 2002 г. учреждение в качестве филиала присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету, после чего через год расформировали.