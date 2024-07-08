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Мишустин поручил воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Саратовское высшее артиллерийское командное училище" министерства обороны Российской Федерации», – сказано в распоряжении.

Документ устанавливает предельную штатную численность военнослужащих и лиц гражданского персонала в количестве 6000 человек. Согласно распоряжению, мероприятия, направленные на создание училища, необходимо провести до 1 сентября этого года.

Мишустин также поручил утвердить состав учреждения и обеспечить его государственную регистрацию за два месяца. В течение полугода за училищем должно закрепиться недвижимое имущество на праве оперативного управления, отмечается в документе.

Саратовское артиллерийское училище было основано 3 июля 1918 г. Сначала оно осуществляло военно-конструкторскую подготовку, затем – пехотно-пулеметную и танковую. В 1959 г. на базе танкового училища создали Саратовское Краснознаменное ордена Красной Звезды артиллерийское артиллерийско-техническое училище имени А. И. Лизюкова. Оно в 1983 г. было преобразовано в Саратовское высшее командно-инженерное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище ракетных войск. В 2002 г. учреждение в качестве филиала присоединили к Михайловскому военному артиллерийскому университету, после чего через год расформировали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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