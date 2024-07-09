МИД Индии: Путин и Моди обсудили сотрудничество в оборонной сфере
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров обсудили развитие совместного производства в сфере обороны. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра в ходе брифинга.
«В сфере обороны оба лидера, безусловно, подчеркивали важность совместного производства. У нас уже есть несколько хороших примеров совместного производства в области обороны», – сказал он.
Кватра добавил, что Россия и Индия намерены развивать оборонное производство, работая над новым военным оборудованием и новыми платформами для реализации российско-индийских проектов.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
По результатам переговоров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Моди обсудили всю повестку дня. Лидеры провели встречу в узком составе и решили не проводить беседу в расширенном, поскольку они уже обсудили все основные вопросы.