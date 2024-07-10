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Reuters: НАТО призовет Китай прекратить поддержку России

Ведомости

Союзники по НАТО пообещают поддержать Украину на «необратимом пути» к интеграции и призовут Китай прекратить всяческую поддержку России в контексте украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на проект совместного коммюнике по итогам саммита НАТО В Вашингтоне.

Пекин продолжает создавать системные проблемы для Европы и безопасности, а также поддерживает Россию, утверждается в проекте коммюнике.

Страны НАТО намерены предоставить Украине финансирование в $40 млрд евро в течение следующего года и создать механизм для координации предоставления военной техники и обучения ВСУ. Союзники обязуются поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, говорится в документе. Приглашение о вступлении в альянс будет направлено Киеву, когда об этом договорятся союзники по НАТО и будут выполнены все необходимые условия.

В проекте также обсуждается важность Индо-Тихоокеанского региона для НАТО, поскольку события в нем напрямую влияют на евроатлантическую безопасность, и альянс приветствует расширение сотрудничества с азиатско-тихоокеанскими партнерами для поддержки Украины.

Альянс также обеспокоен развитием космических возможностей и деятельности Китая и призывает Пекин принять участие в дискуссиях по снижению стратегических рисков, говорится в проекте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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