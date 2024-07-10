Reuters: НАТО призовет Китай прекратить поддержку России
Союзники по НАТО пообещают поддержать Украину на «необратимом пути» к интеграции и призовут Китай прекратить всяческую поддержку России в контексте украинского конфликта. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на проект совместного коммюнике по итогам саммита НАТО В Вашингтоне.
Пекин продолжает создавать системные проблемы для Европы и безопасности, а также поддерживает Россию, утверждается в проекте коммюнике.
Страны НАТО намерены предоставить Украине финансирование в $40 млрд евро в течение следующего года и создать механизм для координации предоставления военной техники и обучения ВСУ. Союзники обязуются поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, говорится в документе. Приглашение о вступлении в альянс будет направлено Киеву, когда об этом договорятся союзники по НАТО и будут выполнены все необходимые условия.
В проекте также обсуждается важность Индо-Тихоокеанского региона для НАТО, поскольку события в нем напрямую влияют на евроатлантическую безопасность, и альянс приветствует расширение сотрудничества с азиатско-тихоокеанскими партнерами для поддержки Украины.
Альянс также обеспокоен развитием космических возможностей и деятельности Китая и призывает Пекин принять участие в дискуссиях по снижению стратегических рисков, говорится в проекте.