Reuters: НАТО призовет Китай прекратить поддержку России

Страны НАТО намерены предоставить Украине финансирование в $40 млрд евро в течение следующего года и создать механизм для координации предоставления военной техники и обучения ВСУ. Союзники обязуются поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, говорится в документе. Приглашение о вступлении в альянс будет направлено Киеву, когда об этом договорятся союзники по НАТО и будут выполнены все необходимые условия.