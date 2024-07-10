Захарова: слова Кирби о F-16 для Украины похожи на риторику Белого дома о Байдене
Слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что поставки Украине истребителей F16 не продиктованы желанием эскалации конфликта, можно сравнить с тем, как Белый дом хочет доказать общественности дееспособность президента США Джо Байдена. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Похоже на то, как Белый дом все эти годы пытался доказать общественности, что за закрытыми дверями Байден «очень острый», – отметила представитель МИДа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля объявил, что власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. По его словам, истребители появятся в небе над Украиной этим летом.
30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Он подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.