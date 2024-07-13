Захарова обвинила Южную Корею в применении тактики шантажа и угроз
Во внешней политике Сеула используются натовские нарративы, тактика шантажа и угроз, руководству Южной Кореи стоит определиться с приоритетами и выбрать между стабильностью и конфронтацией с КНДР. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Южнокорейские военные, как напомнила Захарова, в начале июля впервые за последние шесть лет провели боевые стрельбы в приграничных с КНДР районах, а северокорейские власти были вынуждены принять ответные меры самообороны. Сеул навешивает на КНДР ярлык «мирового зла», подтверждая курс на ликвидацию Севера и поглощение его территории, считают в Москве. Такие действия чреваты катастрофическими последствиями, российская сторона советует прекратить безрассудные военные игрища, вступить на путь разрядки напряженности и установления взаимного доверия, отметила Захарова.
По ее мнению, перспективы выхода из тупика не просматриваются, а риски военной эскалации возрастают в том числе из-за участия в делах региона НАТО. Захарова напомнила, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал РФ сделать выбор между Сеулом и Пхеньяном и заявил о возможности поставок летального оружия Украине в случае передачи российских военных технологий КНДР.
«Весьма сожалеем, что во внешней политике Сеула используются натовские нарративы, тактика шантажа и угроз, что категорически неприемлемо в дипломатической практике суверенных, уважающих друг друга государств», – сказала представитель российского МИДа.
РФ рекомендует руководству Южной Кореи определиться с приоритетами и выбрать между миром и стабильностью на полуострове и потворствованием устремлениям США в удержании их военного доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет перманентной конфронтации между Югом и Севером Кореи, чреватой полномасштабным конфликтом.
В Кремле заявляли, что Россия категорически против подхода о необходимости «выбора одной из двух Корей», о котором заявил южнокорейский президент. Москва также намерена продолжать развивать отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.