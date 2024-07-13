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Захарова обвинила Южную Корею в применении тактики шантажа и угроз

Ведомости

Во внешней политике Сеула используются натовские нарративы, тактика шантажа и угроз, руководству Южной Кореи стоит определиться с приоритетами и выбрать между стабильностью и конфронтацией с КНДР. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Южнокорейские военные, как напомнила Захарова, в начале июля впервые за последние шесть лет провели боевые стрельбы в приграничных с КНДР районах, а северокорейские власти были вынуждены принять ответные меры самообороны. Сеул навешивает на КНДР ярлык «мирового зла», подтверждая курс на ликвидацию Севера и поглощение его территории, считают в Москве. Такие действия чреваты катастрофическими последствиями, российская сторона советует прекратить безрассудные военные игрища, вступить на путь разрядки напряженности и установления взаимного доверия, отметила Захарова.

По ее мнению, перспективы выхода из тупика не просматриваются, а риски военной эскалации возрастают в том числе из-за участия в делах региона НАТО. Захарова напомнила, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал РФ сделать выбор между Сеулом и Пхеньяном и заявил о возможности поставок летального оружия Украине в случае передачи российских военных технологий КНДР.

«Весьма сожалеем, что во внешней политике Сеула используются натовские нарративы, тактика шантажа и угроз, что категорически неприемлемо в дипломатической практике суверенных, уважающих друг друга государств», – сказала представитель российского МИДа.

РФ рекомендует руководству Южной Кореи определиться с приоритетами и выбрать между миром и стабильностью на полуострове и потворствованием устремлениям США в удержании их военного доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе за счет перманентной конфронтации между Югом и Севером Кореи, чреватой полномасштабным конфликтом.

В Кремле заявляли, что Россия категорически против подхода о необходимости «выбора одной из двух Корей», о котором заявил южнокорейский президент. Москва также намерена продолжать развивать отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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