Захарова обвинила Южную Корею в применении тактики шантажа и угроз

Южнокорейские военные, как напомнила Захарова, в начале июля впервые за последние шесть лет провели боевые стрельбы в приграничных с КНДР районах, а северокорейские власти были вынуждены принять ответные меры самообороны. Сеул навешивает на КНДР ярлык «мирового зла», подтверждая курс на ликвидацию Севера и поглощение его территории, считают в Москве. Такие действия чреваты катастрофическими последствиями, российская сторона советует прекратить безрассудные военные игрища, вступить на путь разрядки напряженности и установления взаимного доверия, отметила Захарова.