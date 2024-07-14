МИД России предупреждал об угрозах Трампу за два месяца до покушения
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что за два месяца до покушения на убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа она указала на наличие таких угроз бывшему главе государства. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
В мае она обратила внимание, что в США «буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», и привела примеры покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты в Штатах. Западные страны, писала Захарова в одной из своих публикаций, игнорируют открытые заявления о «необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа». По ее словам, к этому призывали конгрессмен Дэн Голдман и политолог-публицист Роберт Каган.
Захарова напомнила про заявление руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, который признался, что Киев готовил покушения на российского президента Владимира Путина. Они планировались, по словам представителя МИДа, «опять же на американские деньги», без которых не было бы никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой».
Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. Сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что стрелок ликвидирован, его мотив пока не установили. Президент Джо Байден осудил покушение на Трампа. В штабе экс-президента заявили, что он чувствует себя хорошо.
Это был первый случай стрельбы по президенту США или кандидату от одной из основных партий после покушения на жизнь президента-республиканца Рональда Рейгана в 1981 г.