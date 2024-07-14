МИД России предупреждал об угрозах Трампу за два месяца до покушения

В мае она обратила внимание, что в США «буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», и привела примеры покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты в Штатах. Западные страны, писала Захарова в одной из своих публикаций, игнорируют открытые заявления о «необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа». По ее словам, к этому призывали конгрессмен Дэн Голдман и политолог-публицист Роберт Каган.