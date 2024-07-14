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МИД России предупреждал об угрозах Трампу за два месяца до покушения

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что за два месяца до покушения на убийство кандидата в президенты США Дональда Трампа она указала на наличие таких угроз бывшему главе государства. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

В мае она обратила внимание, что в США «буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», и привела примеры покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты в Штатах. Западные страны, писала Захарова в одной из своих публикаций, игнорируют открытые заявления о «необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа». По ее словам, к этому призывали конгрессмен Дэн Голдман и политолог-публицист Роберт Каган.

Захарова напомнила про заявление руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, который признался, что Киев готовил покушения на российского президента Владимира Путина. Они планировались, по словам представителя МИДа, «опять же на американские деньги», без которых не было бы никакой «зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой».

Трамп был ранен в ухо в результате стрельбы вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. Сотрудники правоохранительных органов сообщили журналистам, что стрелок ликвидирован, его мотив пока не установили. Президент Джо Байден осудил покушение на Трампа. В штабе экс-президента заявили, что он чувствует себя хорошо.

Это был первый случай стрельбы по президенту США или кандидату от одной из основных партий после покушения на жизнь президента-республиканца Рональда Рейгана в 1981 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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