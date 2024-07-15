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Кандидат в президенты Молдавии исключил вхождение страны в ЕС без Приднестровья

Ведомости

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ), бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло исключил вхождение республики в Евросоюз без Приднестровья. Об этом он заявил в интервью изданию «Трибуна».

«В ЕС мы можем войти только как нейтральная страна. В ЕС мы должны войти только вместе с Приднестровьем и решенным приднестровским вопросом», – сказал он.

Стояногло назвал заявления действующей власти Молдавии о движении в ЕС без Приднестровья «чудовищными». Он раскритиковал принятый в республике «закон о сепаратизме», заявив, что вместо этого необходимо было сформировать пакет конструктивных инициатив в отношении граждан Приднестровья.

В ноябре прошлого года ЕС допустил принятие Молдавии в объединение без территорий Приднестровья. При этом официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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