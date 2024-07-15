Кандидат в президенты Молдавии исключил вхождение страны в ЕС без Приднестровья
Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ), бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло исключил вхождение республики в Евросоюз без Приднестровья. Об этом он заявил в интервью изданию «Трибуна».
«В ЕС мы можем войти только как нейтральная страна. В ЕС мы должны войти только вместе с Приднестровьем и решенным приднестровским вопросом», – сказал он.
Стояногло назвал заявления действующей власти Молдавии о движении в ЕС без Приднестровья «чудовищными». Он раскритиковал принятый в республике «закон о сепаратизме», заявив, что вместо этого необходимо было сформировать пакет конструктивных инициатив в отношении граждан Приднестровья.
В ноябре прошлого года ЕС допустил принятие Молдавии в объединение без территорий Приднестровья. При этом официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет республики.