США не будут делиться ходом расследования покушения на Трампа с другими странами

«Если бы у кого-то возник вопрос о расследовании, мы бы не стали его комментировать. Мы бы сказали, что внутреннее расследование – это не то, чем мы будем делиться с иностранными государствами в любом случае. Мы будем ждать, когда результаты этого расследования будут завершены и обнародованы», – подтвердил Миллер.