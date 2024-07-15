США не будут делиться ходом расследования покушения на Трампа с другими странами
Соединенные Штаты не намерены делиться с другими государствами деталями расследования покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом заявил в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
«Если бы у кого-то возник вопрос о расследовании, мы бы не стали его комментировать. Мы бы сказали, что внутреннее расследование – это не то, чем мы будем делиться с иностранными государствами в любом случае. Мы будем ждать, когда результаты этого расследования будут завершены и обнародованы», – подтвердил Миллер.
Глава пресс-службы Госдепа осудил это нападение, «как и любое политическое насилие <...> в любой стране». Он напомнил, что президент США Джо Байден в своем выступлении в Овальном кабинете попросил американскую общественность не строить догадок и не делать безответственных заявлений до того, как будут известны все факты.
«Я бы обратился с тем же призывом и к иностранным государствам», – добавил Миллер.
Трамп был ранен в ухо вечером 13 июля во время предвыборного выступления в Западной Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании. Руководитель министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас назвал произошедшее провалом служб безопасности и пообещал провести независимое расследование.