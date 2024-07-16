Захарова: вопрос о снятии санкций с кандидата в вице-президенты США не стоит

15 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В тот же день он объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний Вэнс. Сенатор неоднократно высказывался против выделения финансовой и военной помощи Украине. Он выступает за ее немедленное прекращение и заморозку конфликта. Вэнс также критикует возможность вступления Киева в НАТО. Кроме того, он выступал против одобрения конгрессом законопроекта, позволяющего использовать замороженные на территории США активы Центрального банка России. По его мнению, одобрение такого документа может помешать Трампу в случае победы использовать дипломатические инструменты в диалоге с Москвой.