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Захарова: вопрос о снятии санкций с кандидата в вице-президенты США не стоит

Ведомости

Вопрос об исключении кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса из санкционных списков России не стоит на повестке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Этот вопрос не стоит на повестке», – сказала Захарова.

Вэнс попал в числе 500 граждан США, в отношении которых были введены контрсанкции в ответ на антироссийские санкции администрации президента США Джо Байдена.

15 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В тот же день он объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний Вэнс. Сенатор неоднократно высказывался против выделения финансовой и военной помощи Украине. Он выступает за ее немедленное прекращение и заморозку конфликта. Вэнс также критикует возможность вступления Киева в НАТО. Кроме того, он выступал против одобрения конгрессом законопроекта, позволяющего использовать замороженные на территории США активы Центрального банка России. По его мнению, одобрение такого документа может помешать Трампу в случае победы использовать дипломатические инструменты в диалоге с Москвой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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