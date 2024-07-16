Захарова: вопрос о снятии санкций с кандидата в вице-президенты США не стоит
Вопрос об исключении кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса из санкционных списков России не стоит на повестке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.
«Этот вопрос не стоит на повестке», – сказала Захарова.
Вэнс попал в числе 500 граждан США, в отношении которых были введены контрсанкции в ответ на антироссийские санкции администрации президента США Джо Байдена.
15 июля Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии. В тот же день он объявил, что в случае победы на выборах в ноябре 2024 г. его вице-президентом станет 39-летний Вэнс. Сенатор неоднократно высказывался против выделения финансовой и военной помощи Украине. Он выступает за ее немедленное прекращение и заморозку конфликта. Вэнс также критикует возможность вступления Киева в НАТО. Кроме того, он выступал против одобрения конгрессом законопроекта, позволяющего использовать замороженные на территории США активы Центрального банка России. По его мнению, одобрение такого документа может помешать Трампу в случае победы использовать дипломатические инструменты в диалоге с Москвой.