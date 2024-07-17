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Конгрессмен Шифф призвал Байдена выйти из президентской гонки

Ведомости

Член палаты представителей конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) призвал Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах президента США, сообщает CNBC со ссылкой на заявление политика.

Шифф – один видных представителей Демократической партии. В своем заявлении он выразил «серьезную озабоченность» относительно способности Байдена победить бывшего президента США Дональда Трампа.

«Решение об отказе от участия в выборах может принять только сам президент Байден, но я считаю, что пришло время передать эстафету», – сказал Шифф, пояснив, что такой шаг повысит шансы Демократической партии одолеть республиканцев.

Телеканал отмечает, что конгрессмен стал одним из многих членов Демпартии, которые призвали Байдена отказаться от переизбрания. В частности, с аналогичным призывом 13 июля выступил губернатор Колорадо Джаред Полис.

После провального выступления Байдена на первых предвыборных дебатах с Трампом 27 июня внутри Демократической партии наметился раскол по поводу продолжения его участия в выборах. По данным газеты The New York Times, 14 июля его официально призвали выйти из президентской гонки 20 однопартийцев (19 членов палаты представителей и один сенатор). Байден после неудачных дебатов не раз подчеркивал, что продолжит участие в президентской гонке.

17 июля в ходе интервью Байден заявил, что может отказаться от переизбрания в случае, если у него выявят серьезные проблемы со здоровьем. При этом разговоры о его ментальных проблемах идут в США уже давно, а после его медлительности, запинок и ошибок на президентских дебатах они только усилились.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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