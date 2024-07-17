Конгрессмен Шифф призвал Байдена выйти из президентской гонки
Член палаты представителей конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) призвал Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах президента США, сообщает CNBC со ссылкой на заявление политика.
Шифф – один видных представителей Демократической партии. В своем заявлении он выразил «серьезную озабоченность» относительно способности Байдена победить бывшего президента США Дональда Трампа.
«Решение об отказе от участия в выборах может принять только сам президент Байден, но я считаю, что пришло время передать эстафету», – сказал Шифф, пояснив, что такой шаг повысит шансы Демократической партии одолеть республиканцев.
Телеканал отмечает, что конгрессмен стал одним из многих членов Демпартии, которые призвали Байдена отказаться от переизбрания. В частности, с аналогичным призывом 13 июля выступил губернатор Колорадо Джаред Полис.
После провального выступления Байдена на первых предвыборных дебатах с Трампом 27 июня внутри Демократической партии наметился раскол по поводу продолжения его участия в выборах. По данным газеты The New York Times, 14 июля его официально призвали выйти из президентской гонки 20 однопартийцев (19 членов палаты представителей и один сенатор). Байден после неудачных дебатов не раз подчеркивал, что продолжит участие в президентской гонке.
17 июля в ходе интервью Байден заявил, что может отказаться от переизбрания в случае, если у него выявят серьезные проблемы со здоровьем. При этом разговоры о его ментальных проблемах идут в США уже давно, а после его медлительности, запинок и ошибок на президентских дебатах они только усилились.