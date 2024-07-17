Конгрессмен Шифф призвал Байдена выйти из президентской гонки

17 июля в ходе интервью Байден заявил, что может отказаться от переизбрания в случае, если у него выявят серьезные проблемы со здоровьем. При этом разговоры о его ментальных проблемах идут в США уже давно, а после его медлительности, запинок и ошибок на президентских дебатах они только усилились.