Губернатор Колорадо поддержал замену Байдена на президентских выборах в США
Губернатор Колорадо Джаред Полис заявил, что он поддерживает идею о том, чтобы заменить Джо Байдена на выборах президента США на другого кандидата от демократической партии, сообщает Mediaite.
После завершения заседания Национальной ассоциации губернаторов, которое прошло 12 июля, репортеры спросили политика-демократа, сможет ли демократическая партия победить на президентских выборах в ноябре, если Байден будет баллотироваться на второй срок.
Полис в ответ признал, что Байден отстает от бывшего президента Дональда Трампа, но выразил уверенность в том, что демократы смогут сохранить за собой Белый дом, но для этого надо поменять стратегию.
«Я хочу, чтобы мы выставили нашего самого лучшего [кандидата], чтобы защитить демократию в будущем, что включает и поддержу НАТО, и глобального мирового порядка, а также нововведений и прогресса, которых мы достигли за последние четыре года [президентства Байдена]. Опять же, если ты отстаешь, не значит, что надо сдаться. Это значит, что надо что-то изменить, чтобы выйти вперед», – сказал он.
Между тем, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого американская пресса называла возможной заменой Байдена в президентской гонке, заявил, что категорически отказывается от участия в выборах, даже если действующий глава государства снимет свою кандидатуру, сообщал The Hill.
Разговоры о возможной замене Байдена в качестве кандидата в президенты от демократической партии начались в США после его неудачных дебатов с Трампом. 2 июня The Wall Street Journal написала, что вице-президент США Камала Харрис находится в центре обсуждения демократов как вероятная замена Байдену на президентских выборах в случае, если он откажется от своей заявки на переизбрание.
27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и падении рейтинга Байдена.