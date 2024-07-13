Губернатор Колорадо поддержал замену Байдена на президентских выборах в США

«Я хочу, чтобы мы выставили нашего самого лучшего [кандидата], чтобы защитить демократию в будущем, что включает и поддержу НАТО, и глобального мирового порядка, а также нововведений и прогресса, которых мы достигли за последние четыре года [президентства Байдена]. Опять же, если ты отстаешь, не значит, что надо сдаться. Это значит, что надо что-то изменить, чтобы выйти вперед», – сказал он.