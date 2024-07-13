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Губернатор Колорадо поддержал замену Байдена на президентских выборах в США

Ведомости

Губернатор Колорадо Джаред Полис заявил, что он поддерживает идею о том, чтобы заменить Джо Байдена на выборах президента США на другого кандидата от демократической партии, сообщает Mediaite.

После завершения заседания Национальной ассоциации губернаторов, которое прошло 12 июля, репортеры спросили политика-демократа, сможет ли демократическая партия победить на президентских выборах в ноябре, если Байден будет баллотироваться на второй срок.

Полис в ответ признал, что Байден отстает от бывшего президента Дональда Трампа, но выразил уверенность в том, что демократы смогут сохранить за собой Белый дом, но для этого надо поменять стратегию.

«Я хочу, чтобы мы выставили нашего самого лучшего [кандидата], чтобы защитить демократию в будущем, что включает и поддержу НАТО, и глобального мирового порядка, а также нововведений и прогресса, которых мы достигли за последние четыре года [президентства Байдена]. Опять же, если ты отстаешь, не значит, что надо сдаться. Это значит, что надо что-то изменить, чтобы выйти вперед», – сказал он.

Между тем, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого американская пресса называла возможной заменой Байдена в президентской гонке, заявил, что категорически отказывается от участия в выборах, даже если действующий глава государства снимет свою кандидатуру, сообщал The Hill.

Разговоры о возможной замене Байдена в качестве кандидата в президенты от демократической партии начались в США после его неудачных дебатов с Трампом. 2 июня The Wall Street Journal написала, что вице-президент США Камала Харрис находится в центре обсуждения демократов как вероятная замена Байдену на президентских выборах в случае, если он откажется от своей заявки на переизбрание.

27 июня (ночью 28 июня мск) Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ сообщали о панике среди демократов и падении рейтинга Байдена.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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