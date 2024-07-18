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Маск обратился к Шольцу из-за пожелавшего ему смерти немецкого комика

Ведомости

Бизнесмен Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца объяснить слова немецкого комика, который пожелал смерти предпринимателю и экс-президенту США, кандидату на пост главы государства от республиканцев Дональду Трампу.

«Кто-то, желающий смерти ведущему кандидату в президенты США и мне лично, получает за это деньги от правительства Германии? Бундесканцлер, что это такое?» – задался вопросом Маск, отметив аккаунт Шольца в X.

Таким образом Маск ответил на пост немецкой политической активистки Наоми Зайбт. Она опубликовала в X видео с подписью: «Я предупреждала вас об Эль Хотце, немецком провластном "комике", который желает смерти Дональду Трампу». По словам Зайбт, комик желал смерти и Маску.

У Хотца более 700 000 подписчиков в X. В видеообращении активистка призвала заблокировать аккаунт комика, отметив, что позиция Хотца «токсична» и при этом вдохновляет молодое поколение.

13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. 15 июля Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии.

После инцидента в Пенсильвании Маск рассказал в X, что за последние восемь месяцев его пытались убить дважды. По его словам, злоумышленники были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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