Маск обратился к Шольцу из-за пожелавшего ему смерти немецкого комика
Бизнесмен Илон Маск призвал канцлера Германии Олафа Шольца объяснить слова немецкого комика, который пожелал смерти предпринимателю и экс-президенту США, кандидату на пост главы государства от республиканцев Дональду Трампу.
«Кто-то, желающий смерти ведущему кандидату в президенты США и мне лично, получает за это деньги от правительства Германии? Бундесканцлер, что это такое?» – задался вопросом Маск, отметив аккаунт Шольца в X.
Таким образом Маск ответил на пост немецкой политической активистки Наоми Зайбт. Она опубликовала в X видео с подписью: «Я предупреждала вас об Эль Хотце, немецком провластном "комике", который желает смерти Дональду Трампу». По словам Зайбт, комик желал смерти и Маску.
У Хотца более 700 000 подписчиков в X. В видеообращении активистка призвала заблокировать аккаунт комика, отметив, что позиция Хотца «токсична» и при этом вдохновляет молодое поколение.
13 июля Трамп был ранен в ухо во время предвыборного выступления в Пенсильвании. Один участник митинга погиб, еще двое пострадали. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали. 15 июля Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии.
После инцидента в Пенсильвании Маск рассказал в X, что за последние восемь месяцев его пытались убить дважды. По его словам, злоумышленники были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе.