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ФНС могут обязать предоставлять ФСБ данные из единого госреестра ЗАГС

Ведомости

Федеральную налоговую службу (ФНС) могут обязать предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) данные из единого госреестра (ЕГР) записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Это следует из поправок к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, с которыми ознакомились «Ведомости».

Поправки предлагается внести в закон «Об актах гражданского состояния». Речь о данных по госрегистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах. Сейчас доступ к таким сведениям предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Социальному фонду, Фонду обязательного медицинского страхования, избирательным комиссиям и комиссиям референдума.

ФСБ также может получить возможность обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ, в том числе биометрию, без согласия со стороны сотрудников. Это также следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который есть в распоряжении агентства.

В конце июня стало известно, что ФСБ также сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в погранвойсках ведомства. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина Михаила Мишустина было опубликовано на официальном портале правовых актов. 24 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в котором ФСБ наделяется правом участвовать в отборе призывников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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