ФНС могут обязать предоставлять ФСБ данные из единого госреестра ЗАГС
Федеральную налоговую службу (ФНС) могут обязать предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) данные из единого госреестра (ЕГР) записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Это следует из поправок к законопроекту, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, с которыми ознакомились «Ведомости».
Поправки предлагается внести в закон «Об актах гражданского состояния». Речь о данных по госрегистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в записи о таких фактах. Сейчас доступ к таким сведениям предоставляются МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Социальному фонду, Фонду обязательного медицинского страхования, избирательным комиссиям и комиссиям референдума.
ФСБ также может получить возможность обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ, в том числе биометрию, без согласия со стороны сотрудников. Это также следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который есть в распоряжении агентства.
В конце июня стало известно, что ФСБ также сможет изучать документы призывников, претендующих на прохождение срочной службы в погранвойсках ведомства. Соответствующее постановление за подписью главы кабмина Михаила Мишустина было опубликовано на официальном портале правовых актов. 24 июня президент России Владимир Путин подписал указ, в котором ФСБ наделяется правом участвовать в отборе призывников.