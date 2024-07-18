ФНС могут обязать предоставлять ФСБ данные из единого госреестра ЗАГС

ФСБ также может получить возможность обрабатывать персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов ФСБ, в том числе биометрию, без согласия со стороны сотрудников. Это также следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, который есть в распоряжении агентства.