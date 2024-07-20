Белый дом пригрозил пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь территории России
США могут пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь территории России с применением американского вооружения, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что <...> обстоятельства изменились», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Салливан добавил, что на решение США повлияли боевые действия в Харьковской области. При этом, по его словам, Белый дом пока не менял свою позицию.
В конце мая президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием. Речь шла про районы, которые граничат с Харьковской областью. При этом Украине не разрешили бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России.
Боевые действия в Харьковской области активизировались в мае. Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что планов по взятию Харькова сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на данном направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. Глава государства также предупредил об ассиметричном ответе на поставки дальнобойного оружия Украине для ударов по России.