Белый дом пригрозил пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь территории России

«Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что <...> обстоятельства изменились», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Салливан добавил, что на решение США повлияли боевые действия в Харьковской области. При этом, по его словам, Белый дом пока не менял свою позицию.