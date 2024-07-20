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Белый дом пригрозил пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь территории России

Ведомости

США могут пересмотреть позицию по ударам ВСУ вглубь территории России с применением американского вооружения, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я не могу дать однозначный ответ на данный вопрос, однако могу сказать, что <...> обстоятельства изменились», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Салливан добавил, что на решение США повлияли боевые действия в Харьковской области. При этом, по его словам, Белый дом пока не менял свою позицию.

В конце мая президент США Джо Байден тайно разрешил Украине наносить удары по территории России американским оружием. Речь шла про районы, которые граничат с Харьковской областью. При этом Украине не разрешили бить по гражданской инфраструктуре или вглубь России.

Боевые действия в Харьковской области активизировались в мае. Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что планов по взятию Харькова сейчас нет. Операцию Вооруженных сил РФ на данном направлении он связал с созданием безопасной санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ. Глава государства также предупредил об ассиметричном ответе на поставки дальнобойного оружия Украине для ударов по России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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