Сийярто: попытка Борреля бойкотировать Венгрию – «уровень детского сада»
Попытка главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля бойкотировать Венгрию является «уровнем детского сада», заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто во время пресс-конференции.
«Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Сийярто, у ЕС есть другие вопросы, на которые нужно обратить внимание – на континенте идет вооруженный конфликт, а вес европейской внешней политики «никогда не был таким слабым, как сейчас». Он добавил, что Боррель заслуживает сожаления, а его уход с должности может дать новую надежду на укрепление внешней политики союза.
После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным Боррель заявил, что ЕС не давал на это согласие. По его словам, позиция союза по конфликту на Украине исключает официальные контакты между европейскими странами и главой России. Из этого следует, что Орбан не представлял ЕС ни в какой форме, подчеркнул Боррель.
1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого Орбан посетил с «мирной миссией» Украину, Россию, Китай и США. Помимо высказываний Борреля, 15 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством.