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Сийярто: попытка Борреля бойкотировать Венгрию – «уровень детского сада»

Ведомости

Попытка главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля бойкотировать Венгрию является «уровнем детского сада», заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто во время пресс-конференции.

«Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Сийярто, у ЕС есть другие вопросы, на которые нужно обратить внимание – на континенте идет вооруженный конфликт, а вес европейской внешней политики «никогда не был таким слабым, как сейчас». Он добавил, что Боррель заслуживает сожаления, а его уход с должности может дать новую надежду на укрепление внешней политики союза.

После визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным Боррель заявил, что ЕС не давал на это согласие. По его словам, позиция союза по конфликту на Украине исключает официальные контакты между европейскими странами и главой России. Из этого следует, что Орбан не представлял ЕС ни в какой форме, подчеркнул Боррель.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого Орбан посетил с «мирной миссией» Украину, Россию, Китай и США. Помимо высказываний Борреля, 15 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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