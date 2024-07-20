Сийярто: попытка Борреля бойкотировать Венгрию – «уровень детского сада»

«Я не получал от господина верховного представителя письма такого содержания за последние дни и вообще никакого не получал. Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).