Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен отменила визит коллегии в Венгрию и понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством. Об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.
«В свете недавних событий, ознаменовавших начало председательства Венгрии, глава Еврокомиссии решила, что ЕК будет представлена на уровне старших госслужащих только во время неофициальных заседаний совета Евросоюза. Визит коллегии ЕК в председательствующую страну не состоится», – написал он на своей странице в соцсети Х.
1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого премьер-министр страны Виктор Орбан посетил ряд стран с «мирной миссией», направленной на урегулирование украинского конфликта. Первой его остановкой стал Киев, после чего он отправился в Москву, Пекин и Вашингтон. На фоне визита Орбана в Россию Мамер заявил, что поездка «подрывает единство и целеустремленность» стран ЕС.
15 июля стало известно, что Орбан направил лидерам европейских стран предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей «мирной миссии». Согласно заявлению политического советника венгерского премьера Балажа Орбана, Европе необходимо изменить политический курс, если она «хочет иметь решающее слово» в урегулировании конфликта на Украине.