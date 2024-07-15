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Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию

Ведомости

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен отменила визит коллегии в Венгрию и понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством. Об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.

«В свете недавних событий, ознаменовавших начало председательства Венгрии, глава Еврокомиссии решила, что ЕК будет представлена на уровне старших госслужащих только во время неофициальных заседаний совета Евросоюза. Визит коллегии ЕК в председательствующую страну не состоится», – написал он на своей странице в соцсети Х.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого премьер-министр страны Виктор Орбан посетил ряд стран с «мирной миссией», направленной на урегулирование украинского конфликта. Первой его остановкой стал Киев, после чего он отправился в Москву, Пекин и Вашингтон. На фоне визита Орбана в Россию Мамер заявил, что поездка «подрывает единство и целеустремленность» стран ЕС.

15 июля стало известно, что Орбан направил лидерам европейских стран предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своей «мирной миссии». Согласно заявлению политического советника венгерского премьера Балажа Орбана, Европе необходимо изменить политический курс, если она «хочет иметь решающее слово» в урегулировании конфликта на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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