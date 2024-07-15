Фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого премьер-министр страны Виктор Орбан посетил ряд стран с «мирной миссией», направленной на урегулирование украинского конфликта. Первой его остановкой стал Киев, после чего он отправился в Москву, Пекин и Вашингтон. На фоне визита Орбана в Россию Мамер заявил, что поездка «подрывает единство и целеустремленность» стран ЕС.