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Канцлер Австрии выступил против бойкотирования председательства Венгрии

Ведомости

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкотирования председательства Венгрии в Совете Евросоюза. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети Х.

«Необходимо противостоять [премьер-министру Венгрии] Виктору Орбану с его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство в совете. Министры от Австрийской народной партии продолжат принимать участие в заседаниях и работе советов», – написал он.

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого Орбан посетил с «мирной миссией» Украину, Россию, Китай и США. По результатам визитов премьер-министр направил лидерам европейских стран предложения по урегулированию конфликта на Украине. Согласно заявлению его официального представителя Балажа Орбана, Европе необходимо изменить политический курс, если она «хочет иметь решающее слово» в этом вопросе.

15 июля стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством. 16 июля издание Politico сообщило, что депутаты Европарламента обратились к ней с требованием лишить Венгрию права голоса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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