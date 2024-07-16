Канцлер Австрии выступил против бойкотирования председательства Венгрии

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого Орбан посетил с «мирной миссией» Украину, Россию, Китай и США. По результатам визитов премьер-министр направил лидерам европейских стран предложения по урегулированию конфликта на Украине. Согласно заявлению его официального представителя Балажа Орбана, Европе необходимо изменить политический курс, если она «хочет иметь решающее слово» в этом вопросе.