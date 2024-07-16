Канцлер Австрии выступил против бойкотирования председательства Венгрии
Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкотирования председательства Венгрии в Совете Евросоюза. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети Х.
«Необходимо противостоять [премьер-министру Венгрии] Виктору Орбану с его нескоординированными действиями, а не бойкотировать председательство в совете. Министры от Австрийской народной партии продолжат принимать участие в заседаниях и работе советов», – написал он.
1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого Орбан посетил с «мирной миссией» Украину, Россию, Китай и США. По результатам визитов премьер-министр направил лидерам европейских стран предложения по урегулированию конфликта на Украине. Согласно заявлению его официального представителя Балажа Орбана, Европе необходимо изменить политический курс, если она «хочет иметь решающее слово» в этом вопросе.
15 июля стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством. 16 июля издание Politico сообщило, что депутаты Европарламента обратились к ней с требованием лишить Венгрию права голоса.