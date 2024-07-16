Politico: депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса
Депутаты Европарламента (ЕП) потребовали лишить Венгрию права голоса после «мирной миссии» премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на соответствующее письмо парламентариев.
В письме 63 депутата обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле Фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и главе парламента Роберте Метсоле. Они указали, что Орбан «нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председателя совета». По мнению представителей ЕП, во время визитов в Москву и Пекин Орбан «исказил свои полномочия».
«Для этого необходимы реальные действия, такие как приостановка права голоса Венгрии в совете, поскольку практика показала, что простые словесные осуждения этой ситуации не имеют никакого влияния», – сказано в письме.
1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого Орбан посетил ряд стран с «мирной миссией», направленной на урегулирование украинского конфликта. Первой его остановкой стал Киев, после чего он отправился в Москву, Пекин и Вашингтон. По результатам визитов Орбан направил лидерам европейских стран предложения об урегулировании конфликта на Украине. Согласно заявлению его официального представителя Балажа Орбана, Европе необходимо изменить политический курс, если она «хочет иметь решающее слово» в этом вопросе.
15 июля стало известно, что Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством. До этого глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер во время визита Орбана в Россию заявил, что поездка премьера «подрывает единство и целеустремленность» стран ЕС.