Politico: депутаты Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса

1 июля началось председательство Венгрии в Совете ЕС. После этого Орбан посетил ряд стран с «мирной миссией», направленной на урегулирование украинского конфликта. Первой его остановкой стал Киев, после чего он отправился в Москву, Пекин и Вашингтон. По результатам визитов Орбан направил лидерам европейских стран предложения об урегулировании конфликта на Украине. Согласно заявлению его официального представителя Балажа Орбана, Европе необходимо изменить политический курс, если она «хочет иметь решающее слово» в этом вопросе.