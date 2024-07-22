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Новым премьер-министром Эстонии стал Кристен Михал

Ведомости

Президент Эстонии Алар Карис утвердил новый состав правительства во главе с Кристеном Михалом (Партия реформ), который ранее занимал пост министра окружающей среды. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

49-летний Михал сменит на посту премьер-министра Каю Каллас, которая покинула должность в связи с назначением главой внешнеполитической службы Евросоюза. Вслед за ее уходом было распущено правительство Эстонии.

Новый состав кабмина сформирован правящей коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия Эстонии (СДП), Партия реформ и «Ээсти 200» (Eesti 200). Правительство приступит к работе 23 июля после принесения присяги в рийгикогу – парламенте страны.

Карис выдвинул Михала кандидатом в премьер-министры 16 июля. По его мнению, смена правительства может привести к более деловой атмосфере в рийгикогу между коалицией и оппозицией, сообщалось на сайте президента.

Михал родился в Таллине. Будущий политик учился по специальности государственного управления в Таллинском педагогическом университете, позже окончил юридический факультет Академии Норд и изучал право в магистратуре Юридической академии Таллинского университета. В Партию реформ пришел работать еще в 1992 г. В 2002 г. стал советником премьер-министра Сийма Калласа – отца Каи Каллас. В разные годы был депутатом парламента, занимал пост министра юстиции, возглавлял министерство экономики и инфраструктуры. 17 апреля 2023 г. стал министром окружающей среды в правительстве Каи Каллас.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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