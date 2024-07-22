Новым премьер-министром Эстонии стал Кристен Михал
Президент Эстонии Алар Карис утвердил новый состав правительства во главе с Кристеном Михалом (Партия реформ), который ранее занимал пост министра окружающей среды. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.
49-летний Михал сменит на посту премьер-министра Каю Каллас, которая покинула должность в связи с назначением главой внешнеполитической службы Евросоюза. Вслед за ее уходом было распущено правительство Эстонии.
Новый состав кабмина сформирован правящей коалицией, в которую входят Социал-демократическая партия Эстонии (СДП), Партия реформ и «Ээсти 200» (Eesti 200). Правительство приступит к работе 23 июля после принесения присяги в рийгикогу – парламенте страны.
Карис выдвинул Михала кандидатом в премьер-министры 16 июля. По его мнению, смена правительства может привести к более деловой атмосфере в рийгикогу между коалицией и оппозицией, сообщалось на сайте президента.
Михал родился в Таллине. Будущий политик учился по специальности государственного управления в Таллинском педагогическом университете, позже окончил юридический факультет Академии Норд и изучал право в магистратуре Юридической академии Таллинского университета. В Партию реформ пришел работать еще в 1992 г. В 2002 г. стал советником премьер-министра Сийма Калласа – отца Каи Каллас. В разные годы был депутатом парламента, занимал пост министра юстиции, возглавлял министерство экономики и инфраструктуры. 17 апреля 2023 г. стал министром окружающей среды в правительстве Каи Каллас.