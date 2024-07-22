Новым премьер-министром Эстонии стал Кристен Михал

Михал родился в Таллине. Будущий политик учился по специальности государственного управления в Таллинском педагогическом университете, позже окончил юридический факультет Академии Норд и изучал право в магистратуре Юридической академии Таллинского университета. В Партию реформ пришел работать еще в 1992 г. В 2002 г. стал советником премьер-министра Сийма Калласа – отца Каи Каллас. В разные годы был депутатом парламента, занимал пост министра юстиции, возглавлял министерство экономики и инфраструктуры. 17 апреля 2023 г. стал министром окружающей среды в правительстве Каи Каллас.