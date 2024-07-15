Каллас подала в отставку с поста премьера Эстонии

Каллас ушла в отставку на фоне выдвижения ее кандидатуры на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что такие кадровые изменения не принесут позитивных перемен в отношениях с Россией. Он отметил, что Каллас «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна <…> русофобскими заявлениями».