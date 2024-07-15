Каллас подала в отставку с поста премьера Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас утром 15 июля подала президенту республики Алару Карису прошение об отставке. Об этом сообщает ERR.
Правительство также распущено вслед за отставкой Каллас. Она продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое правительство и не утвержден новый премьер-министр.
По данным ERR, новое правительство может быть сформировано в конце июля или в начале августа. Информации о его возможном составе пока нет.
Каллас ушла в отставку на фоне выдвижения ее кандидатуры на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что такие кадровые изменения не принесут позитивных перемен в отношениях с Россией. Он отметил, что Каллас «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна <…> русофобскими заявлениями».
Должность премьер-министра Эстонии она занимала с 2021 г. Каллас, в частности, известна борьбой с памятниками советским воинам. В феврале этого года МВД России объявило эстонского политика в розыск по уголовной статье. По данным правоохранительных органов, против нее возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.