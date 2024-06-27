Премьер Эстонии Каллас: победа Киева должна быть целью конфликта на Украине
«Военная победа» Киева должна быть целью текущего конфликта на Украине, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время пресс-конференции.
«Мы должны определить победу в качестве цели в конфликте, <...> потому что нельзя выиграть его, если победа не определена как цель», – сказала она.
Каллас добавила, что итоги украинского конфликта жизненно важны для НАТО. По ее словам, для победы Киева странам Североатлантического альянса необходимо предоставить долгосрочную помощь Украине.
12 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что поставки оружия Украине будут обязательными для стран – членов альянса. Отправку вооружений будут координировать командные структуры под руководством верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.
14 июня стало известно, что страны НАТО не согласовали выделение $40 млрд ежегодно на финансирование военной помощи Украине. По словам Столтенберга, членам альянса еще предстоит работа над согласованием объема долгосрочной финансовой помощи Киеву.