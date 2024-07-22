Белый дом: Байден провел онлайн-встречи по национальной безопасности

Байден сдал положительный тест на коронавирус 18 июля, после чего он отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию. В Белом доме сообщали, что президент США продолжает исполнять свои обязанности удаленно. Представители республиканской партии на фоне спекуляций о смерти Байдена потребовали доказательств о том, что он жив.