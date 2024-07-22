Белый дом: Байден провел онлайн-встречи по национальной безопасности
Президент США Джо Байден провел онлайн-встречи с чиновниками по вопросам национальной безопасности, сообщил Белый дом на фоне спекуляций о смерти главы государства.
«Байден заслушал брифинг по теме внутренней безопасности от Лиз Шервуд-Рэндал, помощника президента и советника по внутренней безопасности. Кроме того, президент заслушал брифинг на тему нацбезопасности от своего советника Джейка Салливана. Оба брифинга проводились виртуально», – сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Байден сдал положительный тест на коронавирус 18 июля, после чего он отменил выступление на конференции UnidosUS в Лас-Вегасе и ушел на самоизоляцию. В Белом доме сообщали, что президент США продолжает исполнять свои обязанности удаленно. Представители республиканской партии на фоне спекуляций о смерти Байдена потребовали доказательств о том, что он жив.
22 июля лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сообщил, что симптомы коронавируса у главы государства почти пропали. Согласно его обращению, которое опубликовано на сайте Белого дома, пульс, давление и температура остаются в норме, а легкие чистые. Президент США продолжает выполнять свои обязанности, сказано в документе.