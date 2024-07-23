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Неверов планирует перейти в комитет Госдумы по делам национальностей

Ведомости

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Неверов намерен перейти в думский комитет по делам национальностей. Об этом он рассказал ТАСС.

«Хочу [работать] в комитете по делам национальностей, по крайней мере, буду туда проситься», – заявил депутат.

22 июля комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности внесла в нижнюю палату парламента проект постановления об освобождении Неверова от должности заместителя председателя. Кроме того, планировалось рассмотреть вопрос снятия с поста председателя комитета по физической культуре и спорту депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР), а также с поста главы комитета по энергетике – депутата Павла Завального («Единая Россия»).

23 июля стало известно, что Госдума на пленарном заседании освободила от должностей всех указанных парламентариев.

По данным источников «Ведомостей», снятия с должностей потребовались, чтобы освободить места для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ, которые сейчас баллотируются в Госдуму. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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