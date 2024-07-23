Неверов планирует перейти в комитет Госдумы по делам национальностей
Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Неверов намерен перейти в думский комитет по делам национальностей. Об этом он рассказал ТАСС.
«Хочу [работать] в комитете по делам национальностей, по крайней мере, буду туда проситься», – заявил депутат.
22 июля комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности внесла в нижнюю палату парламента проект постановления об освобождении Неверова от должности заместителя председателя. Кроме того, планировалось рассмотреть вопрос снятия с поста председателя комитета по физической культуре и спорту депутата Дмитрия Свищева (ЛДПР), а также с поста главы комитета по энергетике – депутата Павла Завального («Единая Россия»).
23 июля стало известно, что Госдума на пленарном заседании освободила от должностей всех указанных парламентариев.
По данным источников «Ведомостей», снятия с должностей потребовались, чтобы освободить места для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ, которые сейчас баллотируются в Госдуму. Бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр спорта Олег Матыцин и экс-министр энергетики Николай Шульгинов выдвинулись в нижнюю палату по мажоритарным округам. Предполагается, что Абрамченко в случае избрания займет пост вице-спикера, Матыцин возглавит комитет по спорту, а Шульгинов – комитет по энергетике.