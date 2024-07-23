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Володин объяснил освобождение от должностей в Госдуме ротацией

Ведомости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части заседания нижней палаты рассказал, что освобождение с должностей произошло в связи с ротацией. Об этом рассказали «Ведомостям» двое депутатов. К середине сентября Володин ждет предложения о том, кто может заполнить вакансии. Некоторые комитеты же могут перейти из одной фракции к другой.

Согласование выезда за границу для депутатов, по его словам, связано с обеспечением безопасности и интересов государства, пересказывает один из парламентариев.

В командировки депутаты будут продолжать ездить без проблем, а частные поездки за границу – согласовываться. Причем частные поездки в Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию также должны согласовываться, приводит еще один депутат слова Володина.

Спикер также заявил, что под конец сессии депутаты расхотели работать. В частности, Госдума планировала отменить пленарное заседание 25 июля, однако в итоге его решили оставить. В повестке на 23 июля у депутатов 157 вопросов.

Госдума 23 июля на пленарном заседании освободила от должностей вице-спикера Сергея Неверова, председателей комитетов по энергетике Павла Завального и по спорту Дмитрия Свищева. По данным источников «Ведомостей», посты требуются, чтобы освободить места для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ, которые сейчас баллотируются в Госдуму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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