Володин объяснил освобождение от должностей в Госдуме ротацией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части заседания нижней палаты рассказал, что освобождение с должностей произошло в связи с ротацией. Об этом рассказали «Ведомостям» двое депутатов. К середине сентября Володин ждет предложения о том, кто может заполнить вакансии. Некоторые комитеты же могут перейти из одной фракции к другой.