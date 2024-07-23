Володин объяснил освобождение от должностей в Госдуме ротацией
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части заседания нижней палаты рассказал, что освобождение с должностей произошло в связи с ротацией. Об этом рассказали «Ведомостям» двое депутатов. К середине сентября Володин ждет предложения о том, кто может заполнить вакансии. Некоторые комитеты же могут перейти из одной фракции к другой.
Согласование выезда за границу для депутатов, по его словам, связано с обеспечением безопасности и интересов государства, пересказывает один из парламентариев.
В командировки депутаты будут продолжать ездить без проблем, а частные поездки за границу – согласовываться. Причем частные поездки в Белоруссию, Абхазию и Южную Осетию также должны согласовываться, приводит еще один депутат слова Володина.
Спикер также заявил, что под конец сессии депутаты расхотели работать. В частности, Госдума планировала отменить пленарное заседание 25 июля, однако в итоге его решили оставить. В повестке на 23 июля у депутатов 157 вопросов.
Госдума 23 июля на пленарном заседании освободила от должностей вице-спикера Сергея Неверова, председателей комитетов по энергетике Павла Завального и по спорту Дмитрия Свищева. По данным источников «Ведомостей», посты требуются, чтобы освободить места для ушедших в мае в отставку членов правительства РФ, которые сейчас баллотируются в Госдуму.