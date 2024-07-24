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В Кремле надеются получить разъяснения насчет заявлений Кулебы о переговорах

Ведомости

В Кремле не знают, что стоит за заявлениями главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о возможных мирных переговорах с Москвой, и надеются получить разъяснения в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», – подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).

Представитель Кремля также добавил, что для России предпочтительнее мирный процесс в качестве варианта решения конфликта на Украине.

24 июля Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, сообщала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин по результатам переговоров Кулебы с главой МИД КНР Ван И. По ее словам, Украина «придает большое значение» мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. «Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией», – подчеркивала она.

После переговоров Кулебы с Ван И украинский МИД выпустил комментарий о том, что Кулеба довел последовательную позицию Украины. Она предполагает ведение переговоров с РФ на определенном этапе, «когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно». В ведомстве отметили, что на данный момент с российской стороны якобы «не наблюдается» готовность вести диалог.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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