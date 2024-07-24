В Кремле надеются получить разъяснения насчет заявлений Кулебы о переговорах
В Кремле не знают, что стоит за заявлениями главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о возможных мирных переговорах с Москвой, и надеются получить разъяснения в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», – подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).
Представитель Кремля также добавил, что для России предпочтительнее мирный процесс в качестве варианта решения конфликта на Украине.
24 июля Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, сообщала официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин по результатам переговоров Кулебы с главой МИД КНР Ван И. По ее словам, Украина «придает большое значение» мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. «Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией», – подчеркивала она.
После переговоров Кулебы с Ван И украинский МИД выпустил комментарий о том, что Кулеба довел последовательную позицию Украины. Она предполагает ведение переговоров с РФ на определенном этапе, «когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно». В ведомстве отметили, что на данный момент с российской стороны якобы «не наблюдается» готовность вести диалог.