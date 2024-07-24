Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен замглавкома ВКС России

Кобылашу 59 лет, он окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина и Военную академию Генштаба Вооруженных Сил РФ. Службу начал в должности летчика, прошел путь до начальника авиации ВВС, начальника Четвертого Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, а затем – командующего дальней авиацией.