Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен замглавкома ВКС России

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен замглавкома ВКС РоссииВместо него командующим дальней авиацией назначен Сергей Кувалдин
Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России, следует из данных на сайте Минобороны России.
Ранее Кобылаш занимал пост командующего дальней авиацией. Сейчас на эту должность назначен генерал-майор Сергей Кувалдин.
Кобылашу 59 лет, он окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина и Военную академию Генштаба Вооруженных Сил РФ. Службу начал в должности летчика, прошел путь до начальника авиации ВВС, начальника Четвертого Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, а затем – командующего дальней авиацией.
В 2008 г. за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе ему было присвоено звание Героя России.