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Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен замглавкома ВКС России

Вместо него командующим дальней авиацией назначен Сергей Кувалдин
Ведомости

Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России, следует из данных на сайте Минобороны России.

Ранее Кобылаш занимал пост командующего дальней авиацией. Сейчас на эту должность назначен генерал-майор Сергей Кувалдин.

Кобылашу 59 лет, он окончил Ейское высшее военное авиационное училище летчиков имени Комарова, Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина и Военную академию Генштаба Вооруженных Сил РФ. Службу начал в должности летчика, прошел путь до начальника авиации ВВС, начальника Четвертого Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны, а затем – командующего дальней авиацией.

В 2008 г. за участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе ему было присвоено звание Героя России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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