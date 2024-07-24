Путин подписал закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, распространяющий отсрочку от призыва на военную службу на сотрудников прокуратуры и следственных органов и учреждений Следственного комитета. Документ опубликован на портале правовых актов.
Теперь отсрочка распространяется на сотрудников государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, органов принудительного исполнения, таможенных органов, органов и организаций прокуратуры, следственных органов и учреждений Следственного комитета, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы при наличии у них высшего образования и специальных званий (для прокурорских работников – классных чинов). Отсрочка действует на время работы в перечисленных ведомствах.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.
Правительство России внесло соответствующий законопроект в Госдуму в феврале 2024 г., он был принят 9 июля, а 17 июля – одобрен Советом Федерации. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».
10 июля Госдума отклонила законопроект о предоставлении выпускникам организаций среднего профессионального и высшего образования, поступившим на работу на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), отсрочки от призыва на военную службу на пять лет. Инициатива была связана с обострением проблемы кадрового дефицита.