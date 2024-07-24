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Путин подписал закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, распространяющий отсрочку от призыва на военную службу на сотрудников прокуратуры и следственных органов и учреждений Следственного комитета. Документ опубликован на портале правовых актов.

Теперь отсрочка распространяется на сотрудников государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, органов принудительного исполнения, таможенных органов, органов и организаций прокуратуры, следственных органов и учреждений Следственного комитета, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы при наличии у них высшего образования и специальных званий (для прокурорских работников – классных чинов). Отсрочка действует на время работы в перечисленных ведомствах.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. 

Правительство России внесло соответствующий законопроект в Госдуму в феврале 2024 г., он был принят 9 июля, а 17 июля – одобрен Советом Федерации. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». 

10 июля Госдума отклонила законопроект о предоставлении выпускникам организаций среднего профессионального и высшего образования, поступившим на работу на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), отсрочки от призыва на военную службу на пять лет. Инициатива была связана с обострением проблемы кадрового дефицита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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