Путин подписал закон об отсрочке от призыва для сотрудников прокуратуры и СК

Теперь отсрочка распространяется на сотрудников государственной противопожарной службы, органов внутренних дел, органов принудительного исполнения, таможенных органов, органов и организаций прокуратуры, следственных органов и учреждений Следственного комитета, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы при наличии у них высшего образования и специальных званий (для прокурорских работников – классных чинов). Отсрочка действует на время работы в перечисленных ведомствах.