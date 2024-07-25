Войска РФ нанесли удар «Искандерами» по Харьковскому бронетанковому заводу
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России атаковали объекты Харьковского бронетанкового завода с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Видео удара опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
В результате группового удара были уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники.
«Восстановление бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в цехах завода прекращено», – говорится в сообщении.
25 июля Минобороны также сообщало о ракетном ударе расчета «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова. Погибли до 100 боевиков, включая 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.
23 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с помощником президента США, советником по национальной безопасности вице-президента Соединенных Штатов Филом Гордоном сообщал, что стране необходимо больше систем противовоздушной обороны (ПВО).