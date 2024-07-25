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Войска РФ нанесли удар «Искандерами» по Харьковскому бронетанковому заводу

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России атаковали объекты Харьковского бронетанкового завода с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Видео удара опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.

В результате группового удара были уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники.

«Восстановление бронетанковой техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в цехах завода прекращено», – говорится в сообщении.

25 июля Минобороны также сообщало о ракетном ударе расчета «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова. Погибли до 100 боевиков, включая 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

23 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в телефонном разговоре с помощником президента США, советником по национальной безопасности вице-президента Соединенных Штатов Филом Гордоном сообщал, что стране необходимо больше систем противовоздушной обороны (ПВО).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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