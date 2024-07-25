Войска РФ нанесли удар «Искандерами» по Харьковскому бронетанковому заводу

25 июля Минобороны также сообщало о ракетном ударе расчета «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова. Погибли до 100 боевиков, включая 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.