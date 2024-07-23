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В офисе Зеленского заявили о нехватке систем ПВО

Ведомости

Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Ермак рассказал о телефонном разговоре с помощником президента США, советником по национальной безопасности вице-президента Соединенных Штатов Филом Гордоном.

«Нам нужно больше систем ПВО», – отметил он.

Ермак выразил благодарность президенту США Джо Байдену, обеим палатам и партии конгресса и «всему американскому народу» за помощь Украине, «а также за оборонный пакет, который уже работает на поле боя».

20 июля национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях объектов энергетики после ночных взрывов в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. 10 июля «Укрэнерго» сообщало о повреждении объекта энергетики в Ровненской области, до этого пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР.

В начале июля Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши и Словакии. По состоянию на 2 июля общий объем импорта энергии в течение суток из европейских стран составил 30 796 МВт/ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 МВт.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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