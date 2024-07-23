В офисе Зеленского заявили о нехватке систем ПВО
Украине необходимо больше систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Ермак рассказал о телефонном разговоре с помощником президента США, советником по национальной безопасности вице-президента Соединенных Штатов Филом Гордоном.
«Нам нужно больше систем ПВО», – отметил он.
Ермак выразил благодарность президенту США Джо Байдену, обеим палатам и партии конгресса и «всему американскому народу» за помощь Украине, «а также за оборонный пакет, который уже работает на поле боя».
20 июля национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях объектов энергетики после ночных взрывов в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. 10 июля «Укрэнерго» сообщало о повреждении объекта энергетики в Ровненской области, до этого пострадали объекты в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях, а также на подконтрольной Украине части ДНР.
В начале июля Украина привлекла аварийные поставки электроэнергии из Венгрии, Польши и Словакии. По состоянию на 2 июля общий объем импорта энергии в течение суток из европейских стран составил 30 796 МВт/ч с максимальной мощностью в отдельные часы до 1595 МВт.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент России Владимир Путин пояснял, что Москва таким образом вынуждена реагировать на попытки Киева атаковать российские энергообъекты.