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В Кремле одобрили акцию протеста Шамана у посольства США в Москве

Ведомости

Шаман (Ярослав Дронов) правильно поступил, выступив на акции протеста у американского посольства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видео с речью представителя Кремля опубликовано в Telegram-канале «Мастерская новых медиа».

Песков подчеркнул, что артист выразил свою гражданскую позицию «тем образом, который для него наиболее доступен». По его словам, США никак не отреагировали на акцию протеста.

Он добавил, что на Западе «господствует атмосфера слепой ненависти к России и ко всему, что связано с Россией».

«Нужно подождать... нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Также нельзя к ним [на Запад] пытаться информационно вторгаться. Пройдет время, и оно начнет успокаиваться. Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу, и рано или поздно все равно кривая пойдет вверх. Будет увеличиваться количество людей, которые задаются вопросом: «А почему русские делают то, что они делают?», – сказал Песков.

19 июля Шаман устроил сольный митинг-концерт рядом с посольством США в Москве. Участники акции выступили против блокировки российских артистов на YouTube. Канал Шамана видеохостинг заблокировал 4 июля, вместе с ограничением доступа к каналам Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. Блокировка произошла после того, как российские артисты попали под санкции Евросоюза 24 июня.

22 июля президент России Владимир Путин присвоил Шаману звание «заслуженный артист России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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