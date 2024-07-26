В Кремле одобрили акцию протеста Шамана у посольства США в Москве

«Нужно подождать... нельзя делать операцию во время острого периода течения болезни. Также нельзя к ним [на Запад] пытаться информационно вторгаться. Пройдет время, и оно начнет успокаиваться. Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу, и рано или поздно все равно кривая пойдет вверх. Будет увеличиваться количество людей, которые задаются вопросом: «А почему русские делают то, что они делают?», – сказал Песков.