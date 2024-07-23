Кремль: песни Шамана звучат в унисон с чувствами россиян
Творчество Шамана (Ярослава Дронова) важно, его песни «попали в яблочко» с точки зрения настроя российского народа. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал присвоение исполнителю звания «Заслуженный артист России».
«Целый ряд песен этого исполнителя, они действительно, наверное, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества. И это стало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество», – отметил Песков.
Он добавил, что творчество певца любят многие россияне. В то же время Песков усомнился, что президент РФ Владимир Путин «совсем глубоко знаком» с песнями этого исполнителя.
22 июля Путин присвоил Шаману звание «Заслуженный артист России». Певец стал популярен на фоне начала спецоперации России на Украине благодаря своим патриотическим песням. Одни из самых известных треков Шамана – «Я русский» и «Встанем».
19 июля Шаман провел сольный митинг-концерт рядом с посольством США в Москве. Его участники выступили против блокировки российских артистов на YouTube. Канал Шамана видеохостинг заблокировал 4 июля. Тогда же был ограничен доступ к каналам Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. Блокировка произошла после того, как российские артисты попали под санкции Евросоюза 24 июня.