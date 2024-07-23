Кремль: песни Шамана звучат в унисон с чувствами россиян

19 июля Шаман провел сольный митинг-концерт рядом с посольством США в Москве. Его участники выступили против блокировки российских артистов на YouTube. Канал Шамана видеохостинг заблокировал 4 июля. Тогда же был ограничен доступ к каналам Полины Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. Блокировка произошла после того, как российские артисты попали под санкции Евросоюза 24 июня.