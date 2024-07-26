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Войска РФ нанесли 33 групповых удара по заводам и цехам Украины за неделю

Ведомости

За неделю военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по предприятиям и инфраструктуре Украины, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников и другим значимым целям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

С 20 по 26 июля силами российской армии были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники, а также обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, под ударом оказались цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом украинских вооруженных сил.

25 июля оборонное ведомство России опубликовало видео группового удара по объектам Харьковского бронетанкового завода с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Были уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники.

В этот же день Минобороны также сообщало о ракетном ударе расчета «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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