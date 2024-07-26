Войска РФ нанесли 33 групповых удара по заводам и цехам Украины за неделю
За неделю военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по предприятиям и инфраструктуре Украины, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников и другим значимым целям. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
С 20 по 26 июля силами российской армии были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники, а также обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, под ударом оказались цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом украинских вооруженных сил.
25 июля оборонное ведомство России опубликовало видео группового удара по объектам Харьковского бронетанкового завода с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Были уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники.
В этот же день Минобороны также сообщало о ракетном ударе расчета «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова.