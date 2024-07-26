Войска РФ нанесли 33 групповых удара по заводам и цехам Украины за неделю

С 20 по 26 июля силами российской армии были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины по изготовлению порохов, производству и ремонту бронетанковой техники, а также обеспечивавшие их объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, под ударом оказались цеха сборки БПЛА, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны с техникой и личным составом украинских вооруженных сил.