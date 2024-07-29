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Правительство утвердило новую Стратегию развития минерально-сырьевой базы

Ведомости

Правительство России утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 г. Документ подразумевает базовый и целевой сценарии развития отечественного минерально-сырьевого комплекса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Под базовым сценарием имеется в виду сохранение уровня запасов и добычи полезных ископаемых, а под целевым – опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые. По словам Мишустина, в этих целях планируется открыть новые крупные месторождения, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке.

Премьер-министр подчеркнул необходимости в полном объеме обеспечить текущие и перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых. Зависимость от иностранных поставок при этом нужно существенно сократить. В первую очередь речь идет о марганце, хроме и титане.

Основными задачами обновленной стратегии указываются повышение степени переработки и потребления минерального сырья в пределах России, а также создание инфраструктуры для разработки и внедрения новых технологий.

Мишустин также напомнил слова президента Владимира Путина в послании Федеральному собранию о необходимости нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов и другого сырья для развития приоритетных российских производств. На фоне ускоренных темпов роста ОПК, металлургии, химической индустрии, строительного сектора и других ключевых отраслей ожидается рост спроса. По мнению премьер-министра, здесь необходимо опираться на собственные решения в области изучения недр, добычи, переработки полезных ископаемых.

11 июля сообщалось, что 52,4% компаний угольной отрасли России в январе – апреле 2024 г. были убыточны. Сальдо прибылей и убытков угольщиков в январе – апреле этого года составило 14,3 млрд руб., в годовом выражении компании сократили суммарную прибыль почти в 15 раз. Отмечалось, что существенное падение прибыльности сектора происходит на фоне снижения экспортных цен на уголь и сокращения физического объема экспорта из-за удорожания логистики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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