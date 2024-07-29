Правительство утвердило новую Стратегию развития минерально-сырьевой базы

11 июля сообщалось, что 52,4% компаний угольной отрасли России в январе – апреле 2024 г. были убыточны. Сальдо прибылей и убытков угольщиков в январе – апреле этого года составило 14,3 млрд руб., в годовом выражении компании сократили суммарную прибыль почти в 15 раз. Отмечалось, что существенное падение прибыльности сектора происходит на фоне снижения экспортных цен на уголь и сокращения физического объема экспорта из-за удорожания логистики.