Алтайское правительство заявило о подготовке передачи артефактов с плато Укок
Принципиальные договоренности о передаче находок, обнаруженных при раскопках захоронения «принцессы Укока», в Национальный музей Алтая между врио губернатора республики Андреем Турчаком и министром высшего образования и науки Валерием Фальковым достигнуты в ходе рабочего визита министра в регион в начале июля, заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы правительства республики.
«Сейчас идут последние согласования протокольных поручений по итогам этого визита, после чего начнется детальная проработка сроков и условий перевозки этих артефактов, а также условий их хранения», – заверил он.
«Принцесса Укока» – мумия девушки, найденная во время раскопок могильника V–III вв. до н. э. Ак-Алаха в 1993 г. на Алтае. Раскопки начала археолог из Новосибирска Наталья Полосьмак. Мумия с 2012 г. находится в Национальном музее республики, а обнаруженные артефакты (детали костюма, конское снаряжение) – в Институте археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске. Для того чтобы содержать мумию в республике, проводилась реконструкция Национального музея общей стоимостью 750 млн руб. А в Германии было изготовлено специальное оборудование для поддержания и контроля особого температурного и влажностного режима. Коренные жители считают мумию своей прародительницей и называют ее «алтайской принцессой». При этом она находится на Алтае временно – на основании договора между Институтом археологии и этнографии СО РАН и Национальным музеем, напоминает представитель Минкультуры.
Турчак 13 июля в своем Telegram-канале написал, что «все эти находки новосибирский институт передаст в Республику Алтай».
Как сообщали «Ведомости» 30 июля, представитель Минобрнауки действительно подтвердил, что институт прорабатывает подробный перечень инженерных требований и технических характеристик к помещениям для размещения экспонатов в Национальном музее Республики Алтай.
Национальный музей после реконструкции здания и строительства дополнительных экспозиционно-выставочных площадей, фондохранилища и мавзолея для мумии женщины пазырыкской культуры VI-II вв. до н. э. имеет все условия и возможности для приема, хранения и экспонирования археологических предметов, найденных в кургане 1 Ак-Алаха-3, говорится в комментарии замдиректора по научной работе Национального музея Эмилии Белековой от 30 июля. «В данный момент сотрудники музея прорабатывают вопросы размещения предметов в экспозиции, приобретения дополнительных витрин с климат-контролем», – добавила она.
При этом 23 июля на запрос «Ведомостей» музей прислал ответ за подписью директора учреждения Риммы Еркиновой, в котором говорится, что «к настоящему времени никаких переговоров между музеем и Институтом археологии и этнографии СО РАН по вопросу передачи предметов из кургана АК-Алаха-3 пока не проводилось».
Представитель Минобрнауки напомнил, что в соответствии с положением о передаче музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда, решение о возможности передачи музейных коллекций принимает Минкультуры. То есть работу научных институтов в России курирует Минобрнауки, а вот за коллекции отвечает именно Минкультуры.
В ответ на запрос «Ведомостей» пресс-служба этого ведомства сообщила, что Турчак не обращался к ним с инициативой о передаче археологических предметов, связанных с так называемой «принцессой Укока».
«Что касается «разделения» коллекций, то законодательство Российской Федерации надежно защищает музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, и собрания музеев от различного рода «посягательств», – сообщил представитель Минкультуры в ответ на вопрос о том, допустимы ли разделы коллекций. Кроме того, против передачи коллекции выступает и археологическое сообщество, писали «Ведомости».