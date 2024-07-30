Получится ли вернуть в Республику Алтай артефакты «принцессы Укока»

«Принцесса Укока» – мумия девушки, найденная во время раскопок могильника V–III вв. до н. э. Ак-Алаха в 1993 г. на Алтае. Раскопки начала археолог из Новосибирска Наталья Полосьмак. Мумия с 2012 г. находится в Национальном музее республики, а обнаруженные артефакты (детали костюма, конское снаряжение) – в Институте археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске. Для того чтобы содержать мумию в республике, проводилась реконструкция Национального музея общей стоимостью 750 млн руб. А в Германии было изготовлено специальное оборудование для поддержания и контроля особого температурного и влажностного режима. Коренные жители считают мумию своей прародительницей и называют ее «алтайской принцессой». При этом она находится на Алтае временно – на основании договора между Институтом археологии и этнографии СО РАН и Национальным музеем, напоминает представитель Минкультуры.