Получится ли вернуть в Республику Алтай артефакты «принцессы Укока»Предложение Турчака вызвало сомнения ученых-археологов
Артефакты, найденные во время раскопок захоронения «принцессы Укока», передадут из Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в Национальный музей Республики Алтай. Об этом 13 июля написал в своем Telegram-канале врио главы республики Андрей Турчак.
«Много лет поднимается вопрос о возвращении на алтайскую землю находок, которые археологи обнаружили во время раскопок захоронения «принцессы Укока». Сегодня они хранятся в Институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. А сама «принцесса» – у нас, в Национальном музее. Все эти находки новосибирский институт передаст в Республику Алтай», – заявил Турчак.
Он также выразил благодарность министру науки и высшего образования Валерию Фалькову за поддержку в решении этого вопроса. Накануне Минобрнауки в своем Telegram-канале сообщило, что вопрос передачи артефактов в Республику Алтай «обсуждается с коллегами из новосибирского института».
«Принцесса Укока» – мумия девушки, найденная во время раскопок могильника V–III вв. до н. э. Ак-Алаха в 1993 г. на Алтае. Раскопки начала археолог из Новосибирска Наталья Полосьмак. Мумия с 2012 г. находится в Национальном музее республики, а обнаруженные артефакты (детали костюма, конское снаряжение) – в Институте археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске. Для того чтобы содержать мумию в республике, проводилась реконструкция Национального музея общей стоимостью 750 млн руб. А в Германии было изготовлено специальное оборудование для поддержания и контроля особого температурного и влажностного режима. Коренные жители считают мумию своей прародительницей и называют ее «алтайской принцессой». При этом она находится на Алтае временно – на основании договора между Институтом археологии и этнографии СО РАН и Национальным музеем, напоминает представитель Минкультуры.
В пресс-службе Минобрнауки «Ведомостям» сообщили, что коллекции пазырыкской культуры (памятник Ак-Алаха – 3, курган 1), которые находятся в музее Сибирского отделения РАН, нуждаются в постоянном мониторинге их состояния и соблюдении температурного режима. Колебания температуры, уровня влажности воздуха, освещения, по мнению специалистов, могут привести к разрушению экспонатов.
«В настоящее время институт прорабатывает подробный перечень инженерных требований и технических характеристик к помещениям для размещения экспонатов в Национальном музее Республики Алтай им. А. В. Анохина», – указал представитель министерства. Он также напомнил, что в соответствии с положением о передаче музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда, решение о возможности передачи музейных коллекций принимает Минкультуры. Работу научных институтов в России курирует Минобрнауки, а вот за коллекции отвечает именно Минкультуры.
Закон о музеях
В конце 2023 г. в закон о Музейном фонде и музеях были внесены изменения, дополнительно укрепляющие «целостность» собраний музеев и неделимость музейных коллекций. Эти изменения не предполагают изъятия музейных предметов из оперативного управления музеев, напомнил представитель Минкультуры.
В ответ на запрос «Ведомостей» пресс-служба этого ведомства сообщила, что Турчак не обращался к ним с инициативой о передаче археологических предметов, связанных с так называемой «принцессой Укока».
«Что касается «разделения» коллекций, то законодательство Российской Федерации надежно защищает музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, и собрания музеев от различного рода «посягательств», – сообщил представитель Минкультуры в ответ на вопрос о том, допустимы ли разделы коллекций. Принимая управленческие решения в отношении предметов Музейного фонда РФ, Минкультуры России в первую очередь «руководствуется особенностью правового статуса этого фонда и исходит из его значимости для культуры страны в целом, а не отдельного региона», добавили там. «По этим причинам на данном этапе нет оснований развивать дискуссию вокруг передачи мумии «принцессы Укока» и связанных с ней артефактов в Национальный музей Республики Алтай, по нашему мнению», – резюмировали в Минкультуры.
Представитель пресс-службы Национального музея республики, в свою очередь, также сообщил, что никаких переговоров между музеем и Институтом археологии и этнографии СО РАН по вопросу передачи предметов из кургана Ак-Алаха – 3 пока не проводилось.
«Принцесса» и захоронение
Совет старейшин Республики Алтай время от времени выступает с инициативами о захоронении мумий из коллекции. Некоторые жители республики верят, что раскопавшие «принцессу Укока» ученые навлекли на Алтай природные катаклизмы, в том числе паводок, град и землетрясение.
При этом для хранения и экспонирования погребального комплекса из кургана Ак-Алаха – 3 в случае передачи артефактов в музей потребуется по заказу изготовить специальные экспозиционные витрины, позволяющие осуществлять хранение и демонстрацию различных категорий артефактов из органических материалов. «В перспективе строительство специализированного фондохранилища и расширение экспозиционных площадей для комплексного подхода в изучении археологических находок, использование принципиально новых технологий и оборудования, которые позволят перейти на качественно новый уровень их исследования и интерпретации», – говорит собеседник в музее.
Источник «Ведомостей» в Институте археологии и этнографии СО РАН рассказал, что Минобрнауки направило письмо с упоминанием проработки вопроса о передаче коллекции и запросом детальных сведений и необходимых условий хранения артефактов. При этом, отметил он, официальных запросов о передаче коллекции со стороны Минкультуры к ним не поступало. «По закону у них нет оснований заставить передать коллекцию, если только нет нарушений в правилах ее хранения», – говорит он.
Проблема «реституции» ценностей давняя: эти вопросы активно поднимались на международном уровне после окончания Второй мировой войны, отмечает доцент кафедры археологии и этнологии УрФУ Любовь Косинская. С некоторых пор она стала актуальной и для археологических коллекций внутри России – случаев, когда местные жители требуют от ученых вернуть находки, немало. При этом Косинская отметила, что однозначного ответа на вопрос о хранении коллекции нет. «Принцессу Укока» уже изучили и законсервировали, но технологии и методологии исследований активно развиваются, и через несколько лет у ученых будут новые способы получения ценной информации. В этом смысле мумифицированные останки для науки представляют огромную ценность, так же как и изделия из органических материалов, найденные с «принцессой», – говорит она.
Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что Турчаку важно найти точки соприкосновения с жителями республики. По его словам, для алтайцев «принцесса Укока» – это важный культурный символ. При этом Туровский подчеркивает, что врио важнее продемонстрировать решение социальных вопросов в маленькой и бедной республике. Для коренного населения, живущего в сельских районах, действия по этим направлениям найдут еще больший отклик, заключил он. Турчак хочет, чтобы артефакты вернулись в республику, и население его в этом поддержит, уверен политолог Александр Немцев. Он также предположил, что музей ждет расширение и модернизация – это позволит ему стать одним из туристических центров региона.
В подготовке статьи участвовала Мария Истомина