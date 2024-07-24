«Единая Россия» обсуждает возможность укрупнения первичных отделений

«Единая Россия» обсуждает возможность укрупнения первичных отделенийСреди таких вариантов – их привязка к населенным пунктам, а не к участковым комиссиям
В «Единой России» начали обсуждать возможность изменения структуры первичных отделений. Об этом журналистам рассказал новый врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. По его словам, обсуждается возможность укрупнения первичных отделений и их привязки к границам не участковых избирательных комиссий (УИК), а населенных пунктов. Сейчас у «Единой России» 89 000 первичных отделений – по количеству УИК. Предполагается же, что в случае их укрупнения количество первичных отделений может сократиться.
Но при этом, соответственно, увеличится число членов первичных отделений, а также необходима поддержка ячеек. Якушев заявил о необходимости продолжать грантовую программу, поддерживая те или иные проекты первичных отделений. Изменения в структуре первичных отделений, вероятно, будут опробованы сперва в нескольких регионах, сказал врио главы генсовета. Первичные отделения должны работать и как социальные лифты для членов партии на земле, сказал Якушев.
Также руководители первичных отделений высказывали пожелания, чтобы с ними общались как региональные руководители – губернаторы, министры региональных правительств, так и федеральные чиновники и парламентарии. Когда кто-то приезжает на место, то одним из главных должен быть руководитель первички, говорит Якушев. Сказал он и о важности того, чтобы эти люди чувствовали себя востребованными. В частности, такие пожелания высказали представители партии, с которыми Якушев недавно встречался в Магнитогорске. Именно там руководители первичных отделений и подняли вопрос об укрупнении.
«Партии нужно усиливать работу на земле, а это значит, нужно больше внимания уделять именно первичным отделениям», – сказал Якушев. Он напомнил, что 2024 год «Единая Россия» объявила годом первичек. Это решение было принято еще в то время, когда партией руководил Андрей Турчак (в июне назначен врио главы Республики Алтай, но Якушев подчеркнул, что они продолжают общаться, сохраняются команда и преемственность). При этом врио секретаря отметил, что после окончания этого года нужно продолжать плотную работу с первичными отделениями. «Не хотелось бы, чтобы год закончился и мы забыли про наших коллег. Фигурально выражаясь, такой год первичек должен быть каждый год», – говорит Якушев.
Для местных выборов первички в том числе ищут кандидатов в депутаты, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, но работают они и в остальное время. «Должна быть понятная простая вертикаль».
В июле «Единая Россия» на заседании генсовета учредила совет первичных отделений партии, куда вошли представители 89 регионов. Председатель партии Дмитрий Медведев говорил, что совет должен стать площадкой, где секретари первичных отделений будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству «Единой России». Руководитель ЦИК «Единой России» Александр Сидякин рассказывал, что с конца 2022 г. ведется «перезагрузка первичного звена» – проходил кадровый аудит, «внедрены новые форматы стратегических сессий», проводятся форумы секретарей первичных отделений и кадровый конкурс среди секретарей. Также существует грантовая поддержка первичек, а на базе Высшей партийной школы запущены специальные образовательные проекты.