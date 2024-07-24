«Единая Россия» обсуждает возможность укрупнения первичных отделений

«Партии нужно усиливать работу на земле, а это значит, нужно больше внимания уделять именно первичным отделениям», – сказал Якушев. Он напомнил, что 2024 год «Единая Россия» объявила годом первичек. Это решение было принято еще в то время, когда партией руководил Андрей Турчак (в июне назначен врио главы Республики Алтай, но Якушев подчеркнул, что они продолжают общаться, сохраняются команда и преемственность). При этом врио секретаря отметил, что после окончания этого года нужно продолжать плотную работу с первичными отделениями. «Не хотелось бы, чтобы год закончился и мы забыли про наших коллег. Фигурально выражаясь, такой год первичек должен быть каждый год», – говорит Якушев.