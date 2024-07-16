Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области

По действующей статье 3 закона о порядке формирования СФ ценз оседлости для будущих сенаторов должен быть пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, или в совокупности в течение 20 лет, предшествующих выдвижению. Но Госдума 9 июля скорректировала нормы о цензе оседлости. По закону, если на день досрочного прекращения полномочий сенатора установлено, что никто из предложенных губернатором во время выборов кандидатов в сенаторы не может быть наделен полномочиями члена СФ, то должность может занять и иной человек. Теперь по новой норме им может быть, в частности, кандидат, который в течение пяти лет до этого замещал госдолжности РФ или должности федеральной государственной гражданской службы категории «руководители», назначение на которые и освобождение от которых осуществляется президентом (это, к примеру, руководство администрации президента).