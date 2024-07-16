Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области

Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской областиВ Совет Федерации нового секретаря генсовета «Единой России» делегирует губернатор
Полпред президента в Уральском федеральном округе, врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев может стать сенатором от Тюменской области, губернатором которой был многие годы. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента (АП). В Совет Федерации (СФ) его делегирует нынешний глава региона Александр Моор. Большая часть жизни Якушева связана именно с Тюменской областью. Он заканчивал там университет, затем работал на разных должностях в ОАО «Запсибкомбанк». С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области, потом около полугода – мэром Тюмени, а с 2005 г. – губернатором Тюменской области. Регион он возглавлял до 2018 г., после чего перешел в федеральное правительство на должность министра строительства и ЖКХ. С 2020 г. стал полпредом.
Планируется, что после прихода в СФ Якушев станет первым вице-спикером верхней палаты, говорят источники «Ведомостей». Эту же должность занимал до ухода на пост врио главы Республики Алтай прежний секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Сейчас должность сенатора от губернатора Тюменской области занимает Павел Тараканов.
Прекращение полномочий действующего сенатора обычно происходит по его заявлению, говорит политический юрист Олег Захаров: «Для тех, кто не идет на конструктивный диалог в этом вопросе, в законе предусмотрен механизм досрочного прекращения полномочий по ходатайству органа, его назначившего. Но вряд ли это потребуется с учетом нынешней ситуации».
Тараканов начинал карьеру в молодежном движении «Идущие вместе» в начале 2000-х гг. Был депутатом Госдумы V созыва от ЛДПР в 2007–2011 гг., возглавляя там комитета по делам молодежи. С 2012 по 2018 г. – замгубернатора Тюменской области и руководитель представительства Тюменской области в органах госвласти – тогда регионом руководил Якушев. В 2018 г. стал членом «Единой России» и в том же году был делегирован Моором в СФ, в 2023 г. его полномочия были продлены.
Если такое решение будет принято, то политическая карьера Тараканова не закончится. По словам источника, близкого к АП, тот с большой долей вероятности получит мандат сенатора или же будет баллотироваться в Госдуму в 2026 г.
По действующей статье 3 закона о порядке формирования СФ ценз оседлости для будущих сенаторов должен быть пять лет, непосредственно предшествующих выдвижению, или в совокупности в течение 20 лет, предшествующих выдвижению. Но Госдума 9 июля скорректировала нормы о цензе оседлости. По закону, если на день досрочного прекращения полномочий сенатора установлено, что никто из предложенных губернатором во время выборов кандидатов в сенаторы не может быть наделен полномочиями члена СФ, то должность может занять и иной человек. Теперь по новой норме им может быть, в частности, кандидат, который в течение пяти лет до этого замещал госдолжности РФ или должности федеральной государственной гражданской службы категории «руководители», назначение на которые и освобождение от которых осуществляется президентом (это, к примеру, руководство администрации президента).
«Было уже несколько случаев наделения полномочиями сенаторов, не входивших в губернаторские тройки, и ни разу это не стало поводом для судебных жалоб, споров или скандалов», – отмечает Захаров. Проблем с цензом оседлости у Якушева не будет – все три должности, которые он занимал (мэр Тюмени и губернатор Тюменской области, полпред президента) подходят под эти критерии.
Якушев очевидно пройдет ценз оседлости, чтобы стать сенатором, поскольку он долгое время работал в Тюменской области, говорит политолог Алексей Макаркин. «Должность в Совете Федерации – это прежде всего статус. У [бывшего секретаря генсовета] Андрея Турчака партийная должность сопрягалась с госстатусом. В данном случае логично, если Якушев также, будучи секретарем генсовета «Единой России», станет первым вице-спикером СФ», – замечает эксперт.
Владимир Путин 4 июня подписал указ о назначении Турчака врио главы Республики Алтай. А 15 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета партии. В этот день в партии состоялась встреча Медведева, Якушева и Турчака.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов