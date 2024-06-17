Новым секретарем генсовета «Единой России» стал полпред президента Якушев

Новым секретарем генсовета «Единой России» стал полпред президента ЯкушевПартию власти впервые возглавил человек из номенклатуры Кремля
Назначение полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимира Якушева врио секретаря генерального совета «Единой России» вместо Андрея Турчака вызвало дискуссии о будущем партии. Турчак занимал должность секретаря генсовета с 2017 г., совмещая ее с федеральной должностью сенатора, а затем – первого вице-спикера верхней палаты. Это место он тоже оставил в связи с переездом в Республику Алтай: 4 июня он был назначен врио главы региона. Тогда же «Ведомости» писали, что именно Якушев стал основным претендентом на место секретаря генсовета партии, т. е. человека, который занимается оперативным управлением «Единой России». Он же, говорили источники, может занять место Турчака в Совете Федерации.
Решение было окончательно оформлено 15 июня (о том, что оно будет объявлено, «Ведомости» сообщали накануне). В Telegram-канале «Единой России» появилось сообщение о том, что председатель партии Дмитрий Медведев назначил Якушева врио секретаря генсовета. А после проведения съезда и обновления состава генерального совета «Единой России» тот избавится от приставки «врио».
«Я действительно человек в партии не новый, не посторонний <...> поэтому все, что касается народной программы, все, что касается тех задач, которые были поставлены в послании президента, в указе президента о достижении национальных целей [будет выполняться]. Сейчас правительство готовит новые национальные проекты, и по поручению правительства они должны быть подготовлены до конца текущего года. Естественно, что «Единая Россия» принимает и будет принимать в дальнейшем самое активное участие в этих вопросах», – сказал Якушев на встрече с Медведевым.
При этом Якушев останется на своей должности после назначения секретарем генсовета партии «Единая Россия», сообщили ТАСС в его аппарате. Собеседник «Ведомостей» подтверждает, что Якушев продолжит работать на посту полпреда. Это новая для партии ситуация. Полпред президента в федеральном округе – должность, которая относится к номенклатуре Кремля. Секретарь генсовета партии, как правило, занимает парламентский пост.
Единственным чиновником, который мог руководить генсоветом «Единой России», но в статусе вице-премьера – руководителя аппарата правительства Владимира Путина, был Вячеслав Володин. Он перешел в Белый дом с поста вице-спикера Госдумы, однако после назначения на новую должность в октябре 2010 г. почти сразу сообщили о передаче обязанностей Володина в партии его первому заму (в статусе врио). Примечательно, что думскую должность Володина упразднили.
Впрочем, политический юрист Олег Захаров не исключает, что нынешнее совмещение Якушевым двух должностей – секретаря генсовета и полпреда (а не нового поста) – временное. Фигура секретаря генсовета не только статусная, на нее завязан весь партийный документооборот, в том числе документы, которые нужны от партии на выборах.
Чем известен новый секретарь генсовета ЕР
Якушев родом из Башкирии. Учился в Тюменском госуниверситете. С начала 1990-х гг. работал на разных должностях в Западно-Сибирском коммерческом банке. С 2001 по 2005 г. был вице-губернатором Тюменской области, когда регион возглавлял нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Затем недолго пробыл мэром Тюмени.
После ухода Собянина на пост руководителя администрации президента Якушев возглавил Тюменскую область. Он руководил регионом с 2005 по 2018 г. Затем Якушев стал министром строительства и ЖКХ в правительстве Дмитрия Медведева. 9 ноября 2020 г. был назначен полпредом президента в УрФО.
Якушев является членом высшего совета «Единой России». В 2021 г. на выборах в Госдуму возглавлял список «Единой России» по территориальной группе, включавшей в себя Тюменскую и Курганскую области, ХМАО и ЯНАО. После выборов Якушев отказался от мандата.
Например, это решения о согласовании кандидатов и списков на выборах регионального уровня, которые представляются при их выдвижении в региональные избиркомы. От имени партии и президиума генсовета их подписывает именно секретарь, и пересменка в этой должности чревата проволочками при выдвижении на выборах в регионах. «Смена секретаря партийного генсовета требует регистрации в ЕГРЮЛе, только после этого новый секретарь имеет право подписывать документы, – сказал Захаров. – Поскольку сейчас идет выдвижение на выборах в регионах, это довольно острый вопрос с точки зрения планирования сроков партийных мероприятий и выдвижения».
Для Турчака такое совмещение обязанностей было невозможно, отмечает эксперт по регионам Виталий Иванов. Ему помимо прочего предстоит заниматься собственной избирательной кампанией. «Определенно, Якушев уйдет из полпредов, как только его назначат «генсеком» с соблюдением всех формальностей, – говорит он. – А сейчас, видимо, ему требуется закрыть какие-то вопросы в УрФО». Но вопрос рано или поздно должен быть решен, считает Захаров.
Политолог Евгений Минченко отмечает, что реакция на совмещение Якушевым двух постов выявила «недовольных, которые считают, что это может говорить о чрезмерном усилении группы Собянина». Но, по его словам, некорректно «приписывать» врио секретаря генсовета к этой группе влияния, хотя он и работал долгие годы с нынешним мэром Москвы: «Я думаю, что он достаточно комфортно встраивается в любую конфигурацию». По словам политолога Михаила Виноградова, актуален вопрос, какую модель в партию может привнести с собой Якушев. Это может быть «понимание регионов», которые загружены «многообразными задачами разной степени эффективности и синхронизации между собой», может быть и «тюменский», и «московский» стиль, когда партия носит скорее инструментальный характер, может быть и понимание партии как коалиции, перечисляет он.
При этом не стоит ждать резких перемен в партии после смены секретаря генсовета, говорит Виноградов: «Обычно происходит частичная ротация – меняется часть менеджерских позиций, но костяк остается (ряд партийцев переедет на Алтай за Турчаком, как писали «Ведомости»). Очевидно, что кадровый резерв для замен у Якушева существует, но станет ли он пользоваться этим, пока нет четких сигналов». Минченко говорит, что сейчас нет нужды в серьезных переменах, поскольку у партии «рейтинги высокие» (41,4%, по данным ВЦИОМа), а «машина голосования и мобилизации отлажена».