Новым секретарем генсовета «Единой России» стал полпред президента Якушев

Политолог Евгений Минченко отмечает, что реакция на совмещение Якушевым двух постов выявила «недовольных, которые считают, что это может говорить о чрезмерном усилении группы Собянина». Но, по его словам, некорректно «приписывать» врио секретаря генсовета к этой группе влияния, хотя он и работал долгие годы с нынешним мэром Москвы: «Я думаю, что он достаточно комфортно встраивается в любую конфигурацию». По словам политолога Михаила Виноградова, актуален вопрос, какую модель в партию может привнести с собой Якушев. Это может быть «понимание регионов», которые загружены «многообразными задачами разной степени эффективности и синхронизации между собой», может быть и «тюменский», и «московский» стиль, когда партия носит скорее инструментальный характер, может быть и понимание партии как коалиции, перечисляет он.