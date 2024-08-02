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В Польше расследуют 10 дел о превышении военными полномочий на восточной границе

Ведомости

Военная прокуратура Польши расследует 10 дел о превышении военнослужащими полномочий на границе с Белоруссией, сообщает газета Rzeczpospolita.

По данным прокуратуры, в этом году возбудили 9 из 10 дел о злоупотреблении полномочиями, в том числе – об угрозе жизни и здоровью мигрантов со стороны военных, которые служат на польско-белорусской границе. По одному делу, которое возбудили в прошлом году, обвинения предъявлены двум военнослужащим. Остальные дела находятся в стадии расследования, поэтому обвинений пока никому не предъявили.

Все дела имеют отношение к ст. 231 и ст. 160 УК страны – неисполнение обязательств, злоупотребление полномочиями и создание угрозы. Семь дел были направлены в военный отдел окружной прокуратуры в Варшаве, два – в окружную прокуратуру в Белостоке.

По данным издания, только за первые шесть месяцев текущего года солдаты и офицеры пограничной службы использовали оружие 1300 раз при обнаружении нелегальных мигрантов – они производили предупредительные выстрелы в воздух. В 2023 г. таких случаев было 320.

В июле стало известно, что Польша почти в три раза увеличит численность своих военнослужащих на границе с Белоруссией – с 6000 до 17 000 человек. Планируется проведение нескольких операций, в том числе «Безопасное Подляшье». По словам начальника генерального штаба польской армии генерала Веслава Кукулы, цель операции – совместить активную и оперативную деятельность с обучением, а также создать условия для реализации проекта «Восточный щит» (национальной программы по укреплению границы с Россией и Белоруссией).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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