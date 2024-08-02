В Польше расследуют 10 дел о превышении военными полномочий на восточной границе
Военная прокуратура Польши расследует 10 дел о превышении военнослужащими полномочий на границе с Белоруссией, сообщает газета Rzeczpospolita.
По данным прокуратуры, в этом году возбудили 9 из 10 дел о злоупотреблении полномочиями, в том числе – об угрозе жизни и здоровью мигрантов со стороны военных, которые служат на польско-белорусской границе. По одному делу, которое возбудили в прошлом году, обвинения предъявлены двум военнослужащим. Остальные дела находятся в стадии расследования, поэтому обвинений пока никому не предъявили.
Все дела имеют отношение к ст. 231 и ст. 160 УК страны – неисполнение обязательств, злоупотребление полномочиями и создание угрозы. Семь дел были направлены в военный отдел окружной прокуратуры в Варшаве, два – в окружную прокуратуру в Белостоке.
По данным издания, только за первые шесть месяцев текущего года солдаты и офицеры пограничной службы использовали оружие 1300 раз при обнаружении нелегальных мигрантов – они производили предупредительные выстрелы в воздух. В 2023 г. таких случаев было 320.
В июле стало известно, что Польша почти в три раза увеличит численность своих военнослужащих на границе с Белоруссией – с 6000 до 17 000 человек. Планируется проведение нескольких операций, в том числе «Безопасное Подляшье». По словам начальника генерального штаба польской армии генерала Веслава Кукулы, цель операции – совместить активную и оперативную деятельность с обучением, а также создать условия для реализации проекта «Восточный щит» (национальной программы по укреплению границы с Россией и Белоруссией).