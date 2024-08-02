В Польше расследуют 10 дел о превышении военными полномочий на восточной границе

В июле стало известно, что Польша почти в три раза увеличит численность своих военнослужащих на границе с Белоруссией – с 6000 до 17 000 человек. Планируется проведение нескольких операций, в том числе «Безопасное Подляшье». По словам начальника генерального штаба польской армии генерала Веслава Кукулы, цель операции – совместить активную и оперативную деятельность с обучением, а также создать условия для реализации проекта «Восточный щит» (национальной программы по укреплению границы с Россией и Белоруссией).