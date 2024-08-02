Российские военные ударили по учебной базе операторов дронов ВСУ в Сумах

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли два удара по аэродрому в Сумах, который выполнял функцию учебной базы для операторов FPV-дронов украинской армии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.