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Российские военные ударили по учебной базе операторов дронов ВСУ в Сумах

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли два удара по аэродрому в Сумах, который выполнял функцию учебной базы для операторов FPV-дронов украинской армии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, при атаке было ранено большое количество украинских военнослужащих.

«Их [военных] разводят по больницам города», – сказал он.

26 июля Минобороны России сообщало, что армия РФ за неделю нанесла 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям и инфраструктуре Украины, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников и др.

Оборонное ведомство также публиковало видеозапись группового удара по объектам Харьковского бронетанкового завода с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Тогда были уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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