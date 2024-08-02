Российские военные ударили по учебной базе операторов дронов ВСУ в Сумах
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли два удара по аэродрому в Сумах, который выполнял функцию учебной базы для операторов FPV-дронов украинской армии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам Лебедева, при атаке было ранено большое количество украинских военнослужащих.
«Их [военных] разводят по больницам города», – сказал он.
26 июля Минобороны России сообщало, что армия РФ за неделю нанесла 33 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям и инфраструктуре Украины, а также по пунктам временной дислокации иностранных наемников и др.
Оборонное ведомство также публиковало видеозапись группового удара по объектам Харьковского бронетанкового завода с помощью ракетного комплекса «Искандер-М». Тогда были уничтожены два цеха по ремонту и восстановлению бронетехники.